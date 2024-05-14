الثلاثاء 14 مايو 2024
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مصر

مستشار وزير الصحة: 20% من سيدات مصر يحملن وهُن غير راغبات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ناقش الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، التحركات المستقبلية لكيفية التعامل مع القضية السكانية في مصر، وكيفية تنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة بالدولة في ضوء تحديث الاستراتيجية.

وشدد “حسن” على أهمية عمليات الحوكمة والمتابعة والتقييم والشفافية في التعامل مع ملف السكان والتنمية نظرًا لأهميته، بجانب أهمية دور التعليم والإعلام والخطاب الديني وضرورة تقديم حوافز إيجابية للتوعية بخطورة الزيادة السكانية.

وأشار إلى أن القضية السكانية هي مهمة وجوهرية وتمثل مسئولية مشتركة للجميع ولا بد من التعامل معها في إطار مؤسسي واضح، لافتًا إلى أن مصر يمكنها النزول من معدل إحلال حالي يبلغ 2.85% إلى معدل إحلال يبلغ 2.1% إذا استطاعت التغلب على مشكلة الحمل غير المرغوب فيه، حيث إن نحو 20% من سيدات مصر يحملن وهن غير راغبات في ذلك، مما يتطلب ضبط عملية تنظيم الأسرة، وخطابًا دينيًّا وتوعية إعلامية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظَّمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، لمناقشة الجهود المبذولة لتنفيذ "الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)"، بعنوان "القضية السكانية.. الواقع والرؤى المستقبلية".

كان ذلك بحضور الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، وعدد من الممثلين رفيعي المستوى من الجهات المعنية، ونواب البرلمان المصري، والخبراء في المجالات ذات الصلة.

مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة الصحة السكان النمو السكاني التعليم الاعلام الخطاب الدينى ملف السكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

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