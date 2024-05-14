تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد الحفل السنوى لعازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى وطلابها وذلك فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 17 مايو على المسرح الكبير، وذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة والاوبرا المتنوعة خلال الشهر الجاري.

مشيرة عيسى وطلابها فى أمسية موسيقية على المسرح الكبير بالأوبرا.. الجمعة

يتضمن البرنامج عددًا من المؤلفات الكلاسيكية العالمية التي كتبت خصيصًا لآلة البيانو منها أعمال لشوبان، باخ، موتسارت، بيتهوڤن وهايدن بالاضافة إلي جانب النشيد الوطنى الذى أعادت مشيرة عيسي صياغته ليتناسب مع آلة البيانو.

يشارك فى الحفل مجموعة من المواهب الواعدة الذين قامت مشيرة عيسى بتدريبهم على العزف وهم بيترا شوقى، تاليا زيادة، تمارا زيادة، امايا حسنى، ايما مهنى، فريد ناصيف، شريف العزاوى، تاليا قنديل، سليم فكرى، مراد رفعت، نادية الجمال، مايا الزوربا، عمر توفيق، آدم بن لادن، حمدى وجيه ويمنى اشرف.

مشيرة عيسى

يشار إلى أن مشيرة عيسى حاصلة على دبلوم المعهد العالى للكونسرفتوار بتقدير امتياز، ودبلوم فن الأداء على البيانو من فيينا بالنمسا عام 1984، نالت درجة الدكتوراه فى الموسيقى عام 1987، شاركت فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان سرفانتيون الدولى بالمكسيك، ومهرجان أسابيع الموسيقى الدولى بصوفيا (إيطاليا) وحازت العديد من الجوائز وشهادات التقدير من مصر والخارج منها الجائزة الأولى من جمعية الشباب الموسيقى بالقاهرة عام 1971، وجائزة ستيبانوف بفيينا عام 1982 وجائزة شيكاغو للفنون عام 1987، وتعد من أهم العازفين الذين صاحبوا أوركسترا القاهرة السيمفونى خلال مواسمه المتتالية، قدمت العديد من الحفلات المنفردة والمتميزة بمصر والخارج بالإضافة إلى مشاركتها فى حفل افتتاح دار الأوبرا المصرية عام 1988، وتشغل حاليًا منصب أستاذ دكتور بمعهد الكونسرفتوار بالقاهرة كرمتها أكاديمية الفنون لعطائها الفنى المتميز فى ختام الملتقى العلمى العربى الثالث.