جامعة طنطا: تحديد عدد طلاب الكليات الإنسانية والنظرية بما يواكب احتياجات سوق العمل

أجرى الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بكلية التجارة ، وكان في استقباله الدكتور ياسر الجرف، عميد الكلية، والدكتور طارق رضوان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا عبد الهادى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هانى محاريق القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أكد رئيس الجامعة، خلال جولته، أهمية العمل على تحديد عدد الطلاب بالكليات الإنسانية والنظرية بما يواكب احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن هناك أولوية لتطوير قدرات ومواصفات وجدارات الخريجين لتتواكب مع تكنولوجيات البرمجة والذكاء الاصطناعي توافقا مع توجيهات القيادة السياسية، مؤكدا أن استراتيجية الجامعة تستهدف خدمة أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.

شملت الجولة التفقدية لرئيس الجامعة مدرج 1 بالكلية، ولقاء مع الطلاب، استمع خلاله إلى استفساراتهم وحثهم على العمل والجد والاجتهاد في تحصيل العلوم، والمشاركة في الأنشطة الطلابية لدورها في صقل مهاراتهم وتنمية شخصياتهم، مؤكدا أهمية التفرد في التخصص والمهارات لتحقيق جودة الخريجين،و موجها أساتذة الكلية بتقديم كافة أشكال الدعم والتيسيرات للطلاب خلال فترة الامتحانات.

"طنطا " ضمن أفضل 6% جامعة على مستوى العالم

كان أعلن رئيس جامعة طنطا عن تصنيف جامعة طنطا ضمن أفضل 6% جامعة على مستوى العالم في تصنيف CUWR، مقدمة 91 مركزًا لتحتل الترتيب 1237 بين 20966 جامعة على المستوى العالمي، كما تقدمت مركزًا لتحتل الترتيب السابع محليًا بين الجامعات المصرية، بينما حققت المركز 25 أفريقيًا.

أكد ذكي حرص الجامعة الدائم على الارتقاء بمكانتها في التصنيفات الدولية لتعزيز قدراتها التنافسية بين مثيلاتها من الجامعات، مقدما التهنئة لجميع منسوبيها لتحقيق هذا الإنجاز، مؤكداُ الدور الحيوي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة، وأهمية زيادة إنتاجهم البحثي، وتحفيزهم للنشر في المجلات العلمية الدولية المرموقة، ودورهم في الارتقاء بالبحث العلمي بالجامعة.

جدير بالذكر أن تصنيف CUWR يعتمد على تقييم الجامعات من خلال استخدام المؤشرات الموضوعية لجميع الركائز الأساسية الأربعة التي تقوم عليها منهجية التصنيف والتي تشمل التعليم، وقابلية التوظيف، وأعضاء هيئة التدريس، والبحث العلمي دون الاعتماد على الدراسات الاستقصائية وتقديم البيانات الجامعية، وتعتمد منهجية تصنيف CWUR على سبعة مؤشرات موضوعية وقوية قائمة على النتائج مجمعة في أربعة مجالات لتصنيف جامعات العالم تتمثل في التعليم (Education)،القابلية للتوظيف (Employability)، أعضاء هيئة التدريس (Faculty)، البحث العلمي (Research)، ويمثل الوزن النسبي له 40% من إجمالي التقييم، ويشمل أربعة مؤشرات فرعية تتمثل في، مخرجات البحث، المنشورات عالية الجودة، التأثير، الاستشهادات.