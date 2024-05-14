شكرى يترأس وفد مصر فى الاجتماع الوزارى حول "القمة العربية"

ترأس وزير الخارجية، سامح شكري، وفد مصر بالجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في العاصمة البحرينية "المنامة"، للإعداد للدورة 33 للقمة العربية.

شكري والوفد المصري

ونشر السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، صورًا، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس - X"، لحضور شكري اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وقال متحدث الخارجية: "تشاور وتنسيق حيال مختلف القضايا العربية، وفي القلب منها القضية الفلسطينية وسبل وقف الحرب في غزة".