الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بعد تداول جرائمه على "فيس بوك".. القبض على لص المنازل ببورسعيد

فيس بوك
فيس بوك

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة أحد العقارات بمنطقة مساكن الجوهرة في بورسعيد.

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وبالفحص أمكن تحديد الشاكي، وبسؤاله قرر تضرره من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة 2 شباك ألوميتال من العمارة محل سكنه، وأنه عثر عليهما في وقت لاحق بأحد الحدائق المجاورة للعقار.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فيسبوك بورسعيد لص المنازل وزارة الداخلية موقع التواصل الاجتماعي مساكن الجوهرة

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