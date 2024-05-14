"اعرف معاملاتك وأنت في مكانك".. سفاجا تطلق مبادرة لتسهيل المعاملات الحكومية علی المواطنين

أعلن اللواء محمد صلاح رئيس مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، عن تدشين مبادرة "اعرف معاملاتك وأنت في مكانك"، وذلك من خلال خدمة الرد الفوري على المواطنين واستفساراتهم على الصفحة الرسمية للمدينة، بتكليف من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بأهمية العمل من أجل المواطن داخل المحافظة وتوفير كل سبل الراحة.



أوضح رئيس مدينة سفاجا في بيان له، أن مبادرة "اعرف معاملاتك وأنت في مكانك"، يمكن الاستفادة منها من خلال إرسال رسالة برقم وصورة المعاملة علي رسائل الصفحة الرسمية للمدينة على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100067518643878&mibextid=ZbWKwL

وتابع "صلاح" بأن هذه المبادرة تأتي في إطار الحرص على تخفيف معاناة انتقال المواطنين من وإلى المدينة، وتوفيرا للجهد والمال ووقت الانتظار داخل المركز للسؤال ومعرفة نتيجة المعاملة والخدمة المطلوبة.

وكذلك تخفيف الازدحام داخل المركز التكنولوجي وتخفيف ضغط العمل علي موظفي المركز والذي بدوره يعطي الموظف الوقت الكافي لمراجعة جميع الأوراق المقدمة وتقديم الخدمة بطريقة أفضل وأسرع وأكثر دقة.

رئيس سفاجا: المراكز التكنولوجية تواصل تقديم خدماتها للمواطنين

وأضاف رئيس المدينة أن المركز التكنولوجي يقدم عددا كبيرا من خدمات المواطنين، مما أسهم في تحقيق عدد من الأهداف المهمة، ويأتي على رأسها توفير حياة كريمة للمواطن من خلال تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها من المدينة، ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين والعمل على الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.

وبين "صلاح" بأن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين يعد إحدى وسائل الحوكمة الإلكترونية؛ لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها في إطار من الشفافية والنزاهة وتسهيل تقديم الخدمة في أسرع وقت.