نشرة فنية لمزارعي الخوخ خلال شهر مايو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الخوخ مراعاتها، خلال شهر مايو، وتمثلت في الآتي:



أولًا: أهم العمليات

- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأشجار الصغيرة والكبيرة

- جمع القواقع وجميع الصدف الخاص بها أثناء البيات الصيفي وحرقها

- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

- ضرورة إجراء عمليات خف الثمار في الأصناف المتأخرة والتي يتم إعداها لتصدير

- جمع الثمار في الأصناف المبكرة

- جمع الثمار المصابة بذبابة الفاكهة والتخلص منها خارج المزرعة بالحرق أو دفن هذه الثمار لأنها مصدر للعدوة من محصول لآخر

- حماية الثمار من العصافير عن طريق عمل اجراس من السلك لتخويف العصافير حتي وعدم الافتاك بالمحصول



ثانيًا: التسميد

- الأشجار التي تروى بالغمر

- الأشجار عمر سنة إلى عامين يتم إضافة 150سم سلفات نشادر او نترات نشادر

- يتم إضافة 100 جم ( سماد مركب ) للاشجار اقل من 4 سنوات و300جم للاشجار الكبيرة

- يتم اضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للاعمار الصغيرة والاعمار الكبيرة 300 جم

ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم بمعدل 2 تسميد فى الشهر



ب- تسميد أشجار الخوخ التي تروى بالتنقيط

الرية الأولى – يضاف 2ك سلفات نشادر

الرية الثانية - يضاف 2ك سماد مركب نتروكيم 19 – 19 – 19

الرية الثالثة - يضاف 2ك سلفات بوتاسيوم

الرية الربعة - يضاف 2لتر حامض امينى للفدان مدة شهر

يضاف 2 لترحامض هيوميك مرة فى الشهر

يضاف 2 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم بتبادل مع 2 لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يومًا.



التسميد الورقي

ملحوظة يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الاشجار ويكرر ويتم كما ياتى 300 جم حديد مخلبى+ 150 جم زنك مخلبى +150 جم منجنيز مخلبى +75 جم ماغنسيوم+ 50 جم بوركس +200 جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص).



ثالثًا: برنامج الري

السنة الأولى 20 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 30 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 40 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 40 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة وأكبر من ذلك 55:45 لتر/ الشجرة

رابعًا: برنامج المكافحة

- مكافحة المن والتربس والجاسد ( نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب.

لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة- موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة.

- فحص ثقوب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق الخوخ في البداية قبل انتشار الاصابة واستخدام الباسودين بمعدل 3سم / التر ماء.

- مقاومة ذبابة الفاكهة برش اكتلك بمعدل 1.5سم / التر ماء.