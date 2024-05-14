"المالية" تدعو شركات القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات تنموية ضخمة

فتحت وزارة المالية المصرية الباب أمام شركات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات حكومية كبرى تهدف إلى تحسين حياة المواطنين، وتأتي هذه الدعوة في إطار سعي الحكومة لجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

فرصة للمستثمرين

وتدعو محافظة القاهرة، بدعم من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، الشركات والتحالفات المهتمة للتقدم بطلبات التأهيل المسبق لمشروع مركز خدمات المستثمرين في منطقة شق الثعبان. سيتم منح المشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (BOOT) وفقًا لقانون 67 لسنة 2010 وتعديلاته.

معايير التأهيل

يمكن للشركات التقدم بشكل منفرد أو كتحالفات، تحدد كراسة التأهيل المسبق، والتي يمكن الحصول عليها مجانًا عبر البريد الإلكتروني، جميع معايير التأهيل المطلوبة.

آخر موعد للتقديم

آخر موعد لتقديم طلبات التأهيل هو الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024.

فوائد الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وتتيح الشراكة بين القطاعين العام والخاص للحكومات الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وقدراته المالية لتنفيذ مشروعات ضخمة بكفاءة وفعالية أكبر. كما تساهم هذه الشراكات في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيض التكاليف.