فريدة سيف النصر تكشف تفاصيل أزمتها الصحية

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر، تفاصيل أزمتها الصحية، قائلة: "دخلت العناية المركزة وقلت لهم مش هقعد، لكن دخلت وعملولي قسطرة وكل حاجة، مش عارفين ده قلب ولا كلى ولا إيه، التحاليل كلها بينت أنه لا يوجد بها شيء، لدرجة أن الدكاترة كانوا بيهزروا مع بعض، ويقولولي ده أنت ولا شابة عندها 30 سنة".

وأضافت فريدة سيف النصر، خلال لقاءها ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عبر قناة الحياة، أن قدمها كانت تورم وتصاب بالإحمرار، وتشعر بالدوخة وتسقط في الأرض من الإغماء، لافتة إلى "أن الأطباء قالوا لها بأن حشرة لدغتها".

وكشفت الفنانة فريدة سيف النصر حقيقة تغيير نهاية إحدى مسلسلات رمضان بسبب مرضها، قائلة: "كل الكلام ده كدب وفتي".