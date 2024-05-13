هل يشارك "صلاح" في معسكر المنتخب مع حسام حسن؟.. اتحاد الكرة يوضح (فيديو)

كشف محمد عراقي، مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة، عن كواليس الجلسة الودية التي دعا فيها المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن، بعض الإعلاميين الصحفيين اليوم، والتي أثارت التصريحات الصادرة عنها جدلا واسعا في الوسط الرياضي.

وأوضح عراقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، أن حسام حسن وإبراهيم حسن لا يتعاملوا سوى مع البيانات الرسمية من جانب الأندية، ولا يلتفون لما يقال على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن تصريحات حسام حسن عن نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح مميزة للغاية، واللاعب المصري سيتواجد بشكل طبيعي في معسكر منتخب مصر المقبل يوم 28 مايو المقبل.

وأكد أنه تم اجتزاء تصريحات حسام حسن اليوم، وأنه لم يصرح بهذا الحديث ضد لاعبي الدوري المصري، موضحا أن البحث عن "التريند" كان الهدف الرئيسي من اجتزاء تصريحات المدير الفني للمنتخب المصري.