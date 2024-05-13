الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على أستون فيلا بهدفين لهدف

ليفربول
ليفربول

تقدم ليفربول على نظيره أستون فيلا بهدفين لهدف، في إطار الشوط الأول من الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

تقدم ليفربول مبكرًا بالدقيقة 2 عن طريق الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز حارس مرمى فيلا بالخطأ في مرماه، بعد عرضية إيليوت.

ثم تعادل سريعًا تيليمانس بتسديدة قوية بالدقيقة 12 داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعود جاكبو ويدرك الهدف الثاني للريدز بالدقيقة 23.

تشكيل ليفربول.. محمد صلاح يقود الهجوم أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد، كوانساه، فان دايك، جوميز

خط الوسط: أليستر، إندو، إليوت

خط الهجوم: دياز، جاكبو، صلاح

ترتيب ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 78 نقطة، متفوقًا على أستون فيلا صاحب المركز الرابع برصيد 67 نقطة.

بينما يتصدر ناديا أرسنال ومانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 و85 نقطة على التوالي.

ليفربول استون فيلا الدورى الانجليزى إيمليانو جاكبو صلاح

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تشكيل ليفربول.. محمد صلاح يقود الهجوم أمام أستون فيلا

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