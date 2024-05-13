لـ مرض السكري.. طرق شاملة لإدارة نسبة السكر في الدم

في العصر المعاصر، أصبح الناس عرضة بشكل متزايد للاضطرابات المزمنة المرتبطة بنمط الحياة مثل مرض السكري، والناجمة عن الروتين المستقر، وعادات الأكل السيئة، وزيادة مستويات التوتر وأكثر من ذلك.

ويشارك الخبراء النصائح حول النهج الشامل لمرض السكري أو إدارة نسبة السكر في الدم، ودمج النظام الغذائي ونمط الحياة، وفقًا لـ"hindustantimes".

الغذاء المناسب للألياف

تعمل الألياف على ضبط كيفية هضم الجسم للطعام وتساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم. تشمل الأطعمة الغنية بالألياف الخضار والفواكه والمكسرات والبقوليات والحبوب الكاملة. ابتعد عن عصائر الفاكهة المصنعة والعصائر لأنها قد تحتوي على الكثير من السكر مما قد يكون ضارًا بصحتك.

الكربوهيدرات الصحية

يتم تقسيم الكربوهيدرات والسكر إلى جلوكوز الدم أثناء عملية الهضم. تصنف السكريات على أنها كربوهيدرات بسيطة، بينما تصنف النشويات على أنها كربوهيدرات معقدة. ركز على الكربوهيدرات المغذية والكاملة مثل الحبوب الكاملة والبقول والكينوا والشوفان والفاصوليا.

أوميغا 3

كانت أحماض أوميغا 3 الدهنية فعالة في تقليل الدهون الثلاثية بشكل كبير، ومن المفيد لمرضى السكري تضمينها في نظامهم الغذائي. الأسماك مثل السلمون والماكريل والتونة والسردين غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية. كما أن الجوز وبذور الشيا والإدامامي هي مصادر جيدة لأحماض أوميجا 3 الدهنية.

الدهون الصحية

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول. بعض الأطعمة التي تحتوي على الدهون الصحية تشمل الأفوكادو والمكسرات والبذور والزيت الحي. تأكد من عدم الإفراط في تناولها لأن جميع الدهون غنية بالسعرات الحرارية.

ويوصي الخبراء أثناء عملية الهضم، تتحلل السكريات والنشويات إلى جلوكوز الدم، وتُعرف السكريات أيضًا بالكربوهيدرات البسيطة، وتُعرف النشويات أيضًا بالكربوهيدرات المعقدة، ولابد من التركيز على الكربوهيدرات الصحية، مثل:

الفاكهة.

خضروات.

كل الحبوب.

البقوليات، مثل الفول والبازلاء.

منتجات الألبان قليلة الدسم، مثل الحليب والجبن.

تجنب الكربوهيدرات الأقل صحية، مثل الأطعمة أو المشروبات التي تحتوي على الدهون والسكريات والصوديوم المضافة.

الأسماك الصحية للقلب

تناول الأسماك الصحية للقلب مرتين على الأقل في الأسبوع. الأسماك مثل السلمون والماكريل والتونة والسردين غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وهذه الأوميغا 3 قد تمنع أمراض القلب. تجنب الأسماك المقلية والأسماك التي تحتوي على مستويات عالية من الزئبق، مثل سمك القد.

الدهون الجيدة

الأطعمة التي تحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم. وتشمل هذه: