مستشار الأمن القومي الأمريكى: على إسرائيل بذل المزيد لضمان حماية المدنيين فى غزة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إنه ينبغي على إسرائيل بذل المزيد لضمان حماية المدنيين في قطاع غزة، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي، أنه لا يمكن إجلاء الفلسطينيين من رفح الفلسطينية، متابعًا: "لا نزال نعتقد أنه من الخطأ القيام بعملية برية واسعة في رفح".

وأكد أن تهديد إيران ووكلائها لإسرائيل ولأمن المنطقة والمصالح الأمريكية بات واضحًا.

وتابع: "نتوقع عقد اجتماع مباشر مع مسئولين إسرائيليين خلال أيام"، مشيرًا إلى أنه من الصعب معرفة توقيت التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.