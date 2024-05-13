الإثنين 13 مايو 2024
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متحدث الزراعة يوضح حجم مساهمة مشروع مستقبل مصر في زيادة مساحة الرقعة الزراعية

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش

أوضح الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، حجم مساهمة مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة في زيادة مساحة الرقعة الزراعية، قائلًا: إن هناك تنمية شاملة في قطاع الزرعة في ظل القيادة السياسية الحالية غير مسبوقة، حيث أن مشروعات التنمية الزراعية توشكى الخير والدلتا الجديدة ومستقبل مصر مساحتها حاولى 1.1 مليون فدان، ومجموع المشروعات الجديدة يبلغ مساحتها أكثر من 4.5 مليون فدان تم إضافتهم في الرقعة الزراعية"

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم المذاع على قناةDmc، أن الدولة تبذل جهود كبيرة جدا في توفير المياه للزراعة، مؤكدا أن الدولة تهتم في زراعة المحاصيل لاستراتيجية كالقمح والبنجر والعديد من المحاصيل التي توفر للدولة عملة صعبة.

وأوضح أن أكثر من 350 ألف فدان تمت إضافته للأراضى المستصلحة زراعيا، كما نعمل على مشروعات بنية تحتية تربط المشروعات ببعضها البعض وكذلك ربط المحافظات، بالإضافة إلى بناء محطات معالجة المياه التي تعمل على ضخ المياه التي توفر للزراعة مياه صالحة.

متحدث الزراعة الزراعة محمد القرش مشروع مستقبل مصر التنمية المستدامة

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