اتباع روتين بسيط.. كيفية الاهتمام بالشعر المجعد في فصل الصيف

مع دخول فصل الصيف تبدأ السيدات في التفكير بكيفية الحفاظ على خصلات شعرهن من التلف الذي تسببه حرارة الصيف.

عندما يتعلق الأمر بمشاكل الشعر، فإن الشعر المجعد ليس شيئًا خارجًا عن المألوف، حيث يعاني الكثير من الناس في العالم من نفس المشكلة.

وحسب موقع Hindustan times فإنه لا يوجد شيء سريع يجعل الشعر متجعدًا، ولكن التعرض المفرط للرطوبة وأضرار التعرض للحرارة، إلى جانب نقص الرطوبة وعدم اتباع روتين صحي للعناية بالشعر ، يمكن أن يترك شعرك مجعدا.

بعد البحث في العثور على الحل الأفضل للعناية بالشعر في فصل الصيف، فإن المفتاح هو تغيير علاج العناية بالشعر في المنزل من خلال الخطوات الأكثر بساطة، سواء كان ذلك بسبب الرطوبة أو الحرارة الحارقة، فإن ترويض خصلات الشعر هو الحل الأمثل للحفاظ على الشعر أنيقًا دون عناء.

نصائح للعناية بالشعر للحصول على شعر خالي من التجعد وسهل التحكم فيه



شاركت الدكتورة أنينديتا ساركار، طبيبة الجلدية بعض النصائح للحصول على شعر ناعم وسهل التصفيف خلال فصل الصيف:

1. استشارة طبيب الأمراض الجلدية:

في كثير من الأحيان، يميل الناس أكثر من أي وقت مضى إلى التغاضي عن العناية بالشعر، متناسين حقيقة أن الشعر الصحي لا يقل أهمية عن البشرة المتوهجة، ونتيجة لذلك، يصبح من الضروري استشارة طبيب الأمراض الجلدية، لأن خبرته ستساعدك على فك شفرة فروة رأسك ونوع شعرك، من خلال هذه الأفكار المهمة، وايضا لديك فرصة للاستفادة من خطة علاج مخصصة بناءًا على ما إذا كنتي تعاني من مخاوف متعلقة بالقشرة مثل الزهم أو أي حالة جلدية أخرى تكون ناجمة عن جفاف فروة الرأس.



2. الإفراط شيء غير صحي:

إن الإفراط في أي شيء ليس الحل الصحيح على الإطلاق، بل هو وسيلة أخرى لمجرد تفاقم المشاكل، في هذا الصدد، حان الوقت لدحض الأسطورة القائلة بأنه يجب تمشيط الشعر حوالي 100 مرة، لأن التمشيط المفرط لا يؤدي فقط إلى زيادة التكسر، ولكنه يؤثر أيضًا على الدورة الدموية، بالإضافة إلى ذلك، فإن غسل الشعر الزائد أيضا ليس أمرًا طبيعيًا ويجب أن يعتمد على دهنية فروة الرأس، لذلك من الجيد تمامًا غسل شعرك يوميًا وكذلك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

3. وقاية الشعر من مخاطر الحرارة:

إن معالجة تعرض الشعر لدرجات الحرارة المرتفعة و مشاكل الرطوبة يتطلب اتباع منهج وقائي للعناية بالشعر، الخطوة الأولى نحو نظام حماية الشعر هي حماية الشعر من أشعة الشمس القوية، لأنها تمتص الرطوبة من الشعر، وتتركه جافًا، ونتيجة لذلك، يوصى برش بعض الماء لتغطية الشعر كل نصف ساعة، أو حتى ارتداء قبعة أثناء الخروج تحت أشعة الشمس، وفي الوقت نفسه، تخلصي من مجفف الشعر للحصول على مظهر أكثر طبيعية خلال فصل الصيف، وامتنعي دائمًا عن تمشيط الشعر المبلل، ففي هذه الساعة بالذات، يكون شعرك في أضعف حالاته.

4. قولي وداعًا للمواد الكيميائية:

عندما يتعلق الأمر بالشعر الهش والمجعد والجاف، دائمًا يكون التوجه نحو العلاجات الكيميائية، أي تلوين الشعر وفرده بالمواد الكيميائية ومحاولة تبييض الشعر لسحب اللون وتغيير لونه إلى ألوان فاتحة، وللعلم لا يزيل المبيض اللون الطبيعي للشعر فحسب، بل يزيل البشرة أيضًا، مما يترك الشعر هشًا وأكثر عرضة للتكسر، لذلك يجب الامتناع عن التوجه إلى العلاجات الكيميائية تمامًا، ولكن في حالة أرادت المرأة تغيير لون شعرها يجب التأكد من أن الصبغة التي تستخدمها معتدلة وخالية من الأمونيا وال PPD، علاوة على ذلك، يتم استخدام شامبو خالي من البارابين والكبريتات، حيث يكون التركيز على مواد كيميائية أقل وأكثر طبيعية.

5. شعر بمظهر طبيعي:

يفضل عدم تمشيط الشعر المجعد لأنه يميل إلى تجعده؛ بل من الأفضل لف الشعر بمنشفة ناعمة أو قطعة قماش قطنية للحفاظ على تجعيدات الشعر لامعة وسليمة بعد الغسيل.

6. اتباع نمط حياة صحي:

يجب اتباع نظام غذائي غني بالمغذيات، للحصول على نظام غذائي يمنح شعرك قوة كبيرة، مثل استهلاك المنتجات الطازجة والأسماك والمكسرات الغنية بأوميجا 3 والبروتين، بالإضافة إلى ذلك، يعد تشذيب اطراف الشعر كل ثلاثة أشهر أمرًا ضروريًا دائمًا، لأنه يقلل من الأطراف المتقصفة، مما يقلل من تجعد الشعر، علاوة على ذلك، تجنبي أي نوع من علاجات الشعر القاسية واستخدمي بخاخات الببتيد والبروتين على فروة رأسك، مما سيساعد على تغطية شعرك بطبقة إضافية من البروتين.