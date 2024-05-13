الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية يستقبل السفير اليابانى بالقاهرة

استقبال سفير اليابان
استقبال سفير اليابان

استقبل محمود الفولي وكيل وزارة التعليم بالمنوفية، ظهر اليوم الإثنين، سفير دولة اليابان في مصر أوكا هيروشى، وحرمه ريئكو أوكا، يرافقه ثريا منصور مدير عام التعليم العام، وتم ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بمشروع المدارس المصرية اليابانية، وبتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني، ودعم اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية.

وحضر اللقاء نيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على منظومة التعليم الياباني، ومالك الرفاعي مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية، ولفيف من الخبراء اليابانيين المشرفين على مشروع المدارس المصرية اليابانية، ومسئولي شركة ياماها المسئولة عن منهج التربية الموسيقية المطبق بالمدارس المصرية اليابانية ومسئول قطاع أنشطة توكاتسو الأستاذ إبراهيم الفقي، ومنسق المدارس اليابانية بالمنوفية هدى سلامة، ومنسق شركة اميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس وائل إمام.

وتعد هذه الزيارة ضمن بروتوكول التعاون بين دولة اليابان وجمهورية مصر العربية، لنشر ثقافة اليابان في مجال التعليم، مما يسهم في نشر ثقافة الدقة والتفاني في العمل في الأجيال الناشئة، ليكونوا بمثابة قاطرة الدولة والمجتمع، وبما يسهم في استراتيجية بناء الإنسان المصري من المهد.

وأهدى محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية تذكار تقدير وشكر وعرفان بالجهد المبذول من أجل تطوير العملية التعليمية، والسعي لإضافة كل جديد من وقت لآخر.

الجدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية وصل إلى 41 مدرسة بمختلف محافظات مصر.

وفي نهاية الزيارة تقدم "الفولي" بكل الشكر والتقدير لكل من بذل جهدا في الإعداد للزيارة بهذا المستوى اللائق.

محافظة المنوفية وكوكيل وزارة الترالتربية والتعليم بالمنوفية سفير اليابان تعليم المنوفية مدير تعليم المنوفية

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