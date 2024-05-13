نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الصف

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الصف.

وشملت الجولة تفقد مشروع محطة رافع مياه الشرب بقرية عرب الترابين ومحطتي رفع الصرف الصحي الأقواز والفهمين؛ لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها.

ووجه نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية داخل محطات مياه الشرب والصرف الصحي تمهيدًا لدخولهم الخدمة الفعلية لتحسين وتطوير مستوى معيشة أهالينا في القرية.

الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات ومطابقة المواصفات

وشدد على المتابعة المستمرة لسير العمل بجميع المشروعات الجاري تنفيذها للانتهاء منها في الموعد المحدد لها ودخولها الخدمة والالتزام بالمواصفات المطلوبة.

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بمركزي الصف وأطفيح، بتفقد المراكز التكنولوجية بمجلس مدينة الصف والمجمع الخدمي بقرية الودي وبمجلس مدينة أطفيح لمتابعة انتظام العمل في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد.

تذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين

وأكد النائب ضرورة تذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

ورافق نائب المحافظ، خلال الجولة الميدانية، العميد علي عبدالله حامد رئيس مركز الصف، والمهندس محمود فؤاد رئيس مركز أطفيح، والمهندس أنور معوض المشرف على مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد عمران رئيس قطاع جنوب الصرف الصحي بشركة مياه الجيزة، والمهندس محمود عبدالمهدي مدير عام الصرف الصحي بالصف وأطفيح، والمهندس محمود صابر مدير عام مياه الشرب بالصف وأطفيح، والمهندس محمد شلبي مدير إدارة مياه الشرب بالصف، ومسئولو شركة كهرباء جنوب القاهرة والمكاتب الاستشارية للمشروع والشركات المنفذة للأعمال.

نائب محافظ الجيزة خلال جولته

نائب محافظ الجيزة خلال جولته

نائب محافظ الجيزة خلال جولته

نائب محافظ الجيزة خلال جولته