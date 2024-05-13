من خطر الجفاف إلى تقشر الجلد.. كيف تحمي حيوانك الأليف من أمراض الصيف؟

على الرغم من أنهم قد لا يظهرون دائمًا علامات الضيق، إلا أن حرارة الصيف الحارقة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحة ورفاهية الحيوانات الاليفة.

وما بين خطر الجفاف وضربة الشمس، إلى فقدان الشهية، تحتاج الحيوانات الأليفة إلى مزيد من الرعاية والاهتمام خلال أشهر الصيف الحارة.

وبحسب موقع Hindustan times فإنه يمكن معالجة معظم مشكلاتهم الصحية عن طريق منع التعرض للحرارة والاحتفاظ بهم في منطقة أكثر برودة في منزلك مع إمكانية وضع المياه الكافية لهم لأنها مهمة بالنسبة للترطيب.

ويمكن للقراد والبراغيث أيضًا، أن تجعل حياتهم أكثر صعوبة ومن المهم اتخاذ تدابير لحماية حيواناتك الأليفة منها، لذلك تصبح العناية بحيوانك الأليف وتنظيفه أمرًا ضروريًا أيضًا في أشهر الصيف لضمان قدرته على التنفس بسهولة.



وتقول أنجالي كالاشاند، الطبيبة البيطرية: "مع كل تغير موسمي، مثل البشر، تميل الحيوانات الأليفة أيضًا إلى ملاحظة التغير في الطقس، ومن واجب اصحاب الحيوانات الأليفة ملاحظة القليل مما يجب فعله وما لا يجب فعله أثناء الاعتناء بهم، لأن هذه "المخلوقات التي لا صوت لها"، مثل البشر، تحتاج إلى انتباه اصحابها أيضًا فيما يتعلق بنظامهم الغذائي وصحتهم العامة.



1. القراد والبراغيث:

على الرغم من وجود القراد والبراغيث على مدار السنة، إلا أن معدل الإصابة بها أعلى في فصل الصيف، تذكر دائمًا التحقق من حيواناتك الأليفة بعد المشي، وتحقق خاصة من أصابع القدم وقاعدة الذيل والإبطين حيث أن القراد معروف بالاختباء هناك، وبالنسبة للعلاج فإن هناك عدد كبير من البخاخات الطبيعية الطاردة للقراد والبراغيث المتاحة في السوق في الوقت الحاضر، ولكن على الرغم من استخدامها في بعض الأحيان، قد لا يزال الناس يجدون القراد والبراغيث على حيواناتهم الأليفة، إذا كان الأمر كذلك فمن الأفضل استخدام محلول علاجي للقراد والبراغيث لمنع ظهور حمى القراد.



2. الزغب:

مع تغير الفصول، قد يواجه الحيوانات الأليفة تساقط الطبقة السفلية من جلدهم، وهذا أمر طبيعي تماما، قم برعاية حيوانك الأليف بانتظام للمساعدة في التخلص من الزغب الزائد واستخدم مكمل أوميغا 3 لصحة الجلد والفروة.

3. ضربة الشمس:

مع ارتفاع درجات الحرارة، من المحتمل أن يعاني العديد من حيواناتنا الأليفة من الجفاف أو حتى ضربة شمس، تذكر أن تنتبه إلى الوقت الذي تمشي فيه حيواناتك الأليفة خلال اليوم، يعد الصباح الباكر وفي وقت متأخر من المساء أكثر متعة نسبيًا مقارنة ببقية اليوم، إذا شعرت أن حيوانك الأليف يلهث أكثر من المعتاد، فتجنب الإفراط في بذل الجهد في هذه الحرارة.

4. قلة الشهية:

مع بدء ارتفاع درجات الحرارة، قد تظهر على الحيوانات الأليفة الخاصة بك علامات فقدان الشهية، يمكنك تقليل طعام حيوانك الأليف قليلًا في الصيف إذا كان هذا هو الحال، يمكنك حتى النظر في إضافة البروتينات ذات الطاقة المبردة مثل البط والأسماك، وتعتبر الإضافات الإضافية مثل مرق العظام أو الزبادي إضافة رائعة للنظام الغذائي الصيفي لحيوانك الأليف.

نصائح للعناية بالشوارد:

بالنسبة للحيوانات الضالة يرجى تذكر أن تكون لطيفًا معهم، اسمح لهم بالاحتماء في مجمع المباني الخاص بك للظل خلال الأيام شديدة الحرارة.

ضع أوعية الماء في الخارج لإبقائها رطبة خاصة خلال هذه الأشهر إذا كانت تتغذى على الأطعمة الجافة، فتأكد من توفر الكثير من المياه العذبة لترطيبها.