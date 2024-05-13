نشوب حريق مروع بمواسير فى قرية سمادون بالمنوفية

تشهد قرية سمادون التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية نشوب حريق مروع بمواسير على كوبري سبل بقرية سمادون.

وفور الإبلاغ، دفعت الحماية المدنية بعدد كبير من سيارات الإطفاء عقب تصاعد الأدخنة بشكل كبير في سماء قرية سمادون لمحاولة السيطرة على الحريق، الذي تسبب في حدوث ذعر أهالي القرية والقرى المجاورة، حيث يستطيع عدد من القرى المجاورة تمييز الأدخنة بشكل واضح نظرًا لطبيعة المواد التي تصنع منها المواسير.

وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء عمرو رءوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبوالعزم، مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بقرية سمادون وعلى الفور تم التنسيق مع الحماية المدنية لإرسال سيارتها لمكان البلاغ.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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