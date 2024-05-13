التضامن مع فلسطين السمة الغالبة على احتفالات الخريجين في الولايات المتحدة (صور)

اندلعت احتجاجات عديدة مؤيدة للفلسطينيين بشكل متقطع يوم السبت والأحد الماضيين، حيث أقامت الكليات والجامعات من ولاية كارولينا الشمالية إلى كاليفورنيا مراسم التخرج، بما في ذلك العشرات من الطلاب المتخرجين في جامعة فرجينيا كومنولث الذين انسحبوا من خطاب الحاكم الجمهوري جلين يونغكين.

"الدستور" يستعرض في التقرير التالي، احتفالات التخرج التي تضمنت الاحتجاجات ضد السياسات الإسرائيلية والحرب على قطاع غزة.

جامعة ديوك

غادر العشرات من خريجي جامعة ديوك البالغ عددهم 7000 مقاعدهم للاحتجاج على المتحدث الكوميدي المناهض لفلسطين جيري سينفيلد خلال حفل التخرج في دورهام بولاية نورث كارولينا يوم مساء الأحد.

ولوح البعض بالعلم الفلسطيني باللون الأحمر والأخضر والأسود والأبيض وهتفوا "فلسطين حرة" وسط مزيج من صيحات الاستهجان والهتافات.

وكان سينفيلد، الذي أصبح برنامجه الذي يحمل اسمه والذي استمر عقدًا من الزمن واحدًا من أكثر البرامج شعبية في تاريخ التلفزيون الأمريكي.

ودعم الممثل الكوميدي والممثل إسرائيل علنًا منذ غزوها لغزة، وأدت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل نحو 35 ألف فلسطيني.

كلية بومونا

نقلت كلية بومونا الصغيرة في جنوب كاليفورنيا حفل التخرج مساء الأحد لمسافة 48 كيلومترًا إلى قاعة Shrine Auditorium في لوس أنجلوس بعد أن أقام المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين مخيمًا الأسبوع الماضي على منصة الاحتفال بالحرم الجامعي.

كلية إيمرسون

كان الطلاب المتظاهرون في كلية إيمرسون في بوسطن ينفجرون أحيانًا في هتافات خلال حفل التخرج يوم الأحد.

وارتدى بعض الخريجين الكوفية الفلسطينية، بينما قام آخرين بخلع فساتين التخرج الخاصة بهم وأسقطوها على المسرح بعد حصولهم على شهاداتهم.

جامعة فرجينيا كومنولث

انسحب العشرات من الطلاب المتخرجين في جامعة فرجينيا كومنولث يوم السبت الماضي خلال خطاب ألقاه الحاكم جلين يونجكين.

وفي حين أظهر بعض الطلاب وأفراد الأسرة الذين يقدر عددهم بنحو 100 طالب وأفراد أسرهم الذين غادروا خلال خطاب الحاكم الجمهوري دعمهم للفلسطينيين، حمل آخرين لافتات تشير إلى معارضة سياسات يونغكين بشأن التعليم، وفقًا لقناة WRIC-TV.

جامعة كاليفورنيا، بيركلي

وفي جامعة كاليفورنيا، بيركلي، يوم السبت الماضي، لوحت مجموعة صغيرة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بالأعلام وهتفوا خلال حفل الافتتاح وتم اصطحابهم إلى الجزء الخلفي من الاستاد، وفقًا لصحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل.

جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل

أفادت صحيفة "نيوز آند أوبزرفر" أن متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل، قاموا برش الطلاء الأحمر على درج المبنى قبل ساعات من بدء المدرسة وهتفوا في الحرم الجامعي بينما كان الطلاب يرتدون عباءات التخرج يلتقطون الصور.

جامعة ويسكونسن ماديسون

نظمت مجموعة صغيرة من المتظاهرين في جامعة ويسكونسن ماديسون احتجاجًا صامتًا أثناء حفل التخرج في ملعب كامب راندال.

وأظهرت صورة نشرتها صحيفة ولاية ويسكونسن حوالي ستة أشخاص يسيرون في الجزء الخلفي من الملعب، وكان اثنان منهما يحملان العلم الفلسطيني.

وكان المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين في الحرم الجامعي قد وافقوا يوم الجمعة الماضية على تفكيك مخيمهم الذي مضى عليه أسبوعين بشكل دائم وعدم تعطيل احتفالات التخرج مقابل فرصة التواصل مع "صناع القرار" الذين يسيطرون على استثمارات الجامعة بحلول الأول من يوليو.

جامعة تكساس في أوستن

وفي جامعة تكساس في أوستن، رفع طالب العلم الفلسطيني خلال حفل التخرج يوم السبت ورفض مغادرة المسرح لفترة وجيزة قبل أن يرافقه الأمن.

جامعة نورث إيسترن

في بوسطن، أقيمت مراسم التخرج لجامعة نورث إيسترن بسلام تحت المطر يوم 5 مايو في حديقة فينواي.

ولوح بعض الطلاب بأعلام فلسطينية وإسرائيلية صغيرة. وقد نالت المتحدثة، الطالبة الجامعية ريبيكا باميديل، الهتافات عندما دعت إلى السلام في غزة.

وألقت الشرطة القبض على حوالي 100 متظاهر في نورث إيسترن الشهر الماضي عندما فضت معسكرًا في الحرم الجامعي.

جامعة ميشيغان

وقف ضباط الشرطة على مقربة بينما كان بعض الخريجين يحملون الأعلام الفلسطينية ويهتفون برسائل مؤيدة للفلسطينيين أثناء الاحتجاج أثناء حفل التخرج في جامعة ميشيغان في 4 مايو، وكُتب على إحدى اللافتات: "لم تعد هناك جامعات في غزة".

وتم وضع الاحتجاجات بعيدًا عن المسرح ولم توقف الحدث الذي استمر لمدة ساعتين تقريبًا، وطالب المتظاهرين ولاية ميشيغان بقطع العلاقات المالية مع أي شركة مرتبطة بإسرائيل، وسمحت الجامعة للمتظاهرين بإقامة معسكر في وسط الحرم الجامعي.