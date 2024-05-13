ختام فعاليات القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية

شهدت القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية - وزارة الشباب والرياضة الحفل الختامي لتكريم المشاركين من شباب إعلام العالم وسط حضور كبير من عمداء ورؤساء كليات وأقسام الإعلام في مختلف الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات المصرية وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وألقى قيادات وزارة الشباب والرياضة كلمة خلال ختام الفعاليات تحدثوا فيها عن رسائلهم إلى شباب إعلام العالم بأن يكونوا نواة وثمرة إيجابية للعمل الإعلامي المهني المتخصص الهادف نحو إعلاء قيم السلم والأمن والتفاهم الدولي.

واختتمت الفعاليات بعقد جلسة تصوير للمشاركين وسط حالة من الفرحة العارمة والآراء المتنوعة عن مدى أهمية القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية للمشاركين من مختلف دول العالم ومدي ضرورتها في تنمية وصقل مواهب ومهارات شباب إعلام العالم وربطهم بإعلاء قيم السلم والأمن والتفاهم الدولي.

يشارك في فعاليات القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية الشباب من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لدى كليات وأقسام الإعلام والاتصال والتوثيق من مختلف الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات بدول العالم بواقع وهى: (العراق، اليمن، فلسطين، تشاد، السعودية، الصين، السويد، نيجيريا، ليبيا، السودان، الكاميرون، الأردن ، بنجلاديش، الجزائر، الصومال، عمان، إسبانيا، موريتانيا، روسيا، نيجاراكوا، أوغندا، مصر).

كما يشارك في فعاليات القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية (٤٠) كلية وقسم إعلام لدى الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات في مختلف محافظات الجمهورية وهي "جامعة القاهرة، وجامعة حلوان، وجامعة عين شمس، وجامعة بنها، وجامعة الأزهر، وجامعة بني سويف، وجامعة أسيوط، وجامعة سوهاج، وجامعة المنيا، وجامعة جنوب الوادي، وجامعة الإسكندرية، وجامعة دمياط، وجامعة أسوان، وجامعة الزقازيق، وجامعة طنطا، وجامعة بني سويف الأهلية، وجامعة الجلالة الأهلية، وجامعة سيناء، وجامعة النهضة، وجامعة السادس من أكتوبر، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، والجامعة البريطانية، وجامعة بدر، وجامعة المستقبل، وجامعة الأهرام الكندية، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأكاديمية الشروق، والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام IAEMS، وجامعة فاروس، والأكاديمية البحرية بفروعها المختلفة، والمعهد الكندي العالي لتكنولجيا الإعلام الحديث CIC، وأكاديمية أخبار اليوم، وجامعة المنوفية، والجامعة الحديثة MTI، وجامعة السويس، معهد البحوث والدراسات العربية".

تأتي القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية - النسخة الثالثة عقب النجاح الباهر الذي حققته وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ فعاليات ملتقى القيادات الشبابية الإعلامية النسخة الأولى والثانية بمشاركة الشباب من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لدى كليات وأقسام الإعلام والاتصال والتوثيق في مختلف الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات بمصر والوطن العربي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.