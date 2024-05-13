الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط عاطل أوهم أهالي إسكندرية بقدرته على العلاج الروحاني

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال بكافة أشكالها، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل- مقيم بمحافظة الغربية) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والشعوذة والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية والترويج لذلك النشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"- بعض الأدوات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية لمكافحة حماية الآداب الدجل والشعوذة

مواد متعلقة

حقيقة إلقاء طلاب الحجارة على المارة وقائدى السيارات بالدقهلية

ضبط "هاكر" سرق حسابات منوفى وطلب تحويلات مالية عبر فيسبوك

تفاصيل إعلان الداخلية قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن 2024 (فيديو)

أماكن اختبارات معهد معاونى الأمن الدفعة العاشرة على مستوى الجمهورية

رفع 42 سيارة متروكة بالشوارع

496 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

1416 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى بيع المواد البترولية بالسوق السوداء

الأكثر قراءة

فشل وفضيحة كبرى للاحتلال.. عودة "حماس" لشمال غزة وتحديد خاطئ لمكان "السنوار"

فشل "مشروع إسرائيلى" كان يستهدف ضرب قناة السويس.. أسامة ربيع يكشف

مكالمة من دبى.. عصام صاصا يعرض التصالح مع أسرة ضحيته.. وهذا ردهم

"خناقات" شاب تقود والده إلى "حبل المشنقة" بالإسكندرية

أصغر مربي نعام في مصر.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة يوسف العدلي

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر وزداني..

إبراهيم عبد الفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟