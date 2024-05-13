صك الأضحية.. تفاصيل مشروع "حياة كريمة" لتوفير وتوزيع اللحوم على الأسر المستحقة

أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" مشروع صك الأضحية للعام الثاني على التوالي، بعدما نجحت المؤسسة في الموسم الماضي فى توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مستحقة طبقًا لقواعد البيانات التي يتم مراجعتها بشكل مستمر من قبل المكاتب الميدانية للمؤسسة في مختلف محافظات الجمهورية.

وتستعرض "الدستور" تفاصيل مشروع مؤسسة حياة كريمة لتوفير وتوزيع اللحوم للأسر الأكثر استحقاقًا، وذلك عبر السطور التالية.

- يتضمّن المشروع توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي.

- اللحوم تكون من سلالات أبقار مميزة.

- جميع اللحوم تكون في مزارع مؤسسة حياة كريمة.

- تتم عملية التوفير بإشراف بيطري وفني كامل على كل مراحل التربية والتغذية السليمة.

- متابعة خاصة لضمان لحوم بجودة عالية.

- يتضمّن المشروع زيادة نسبة اللحوم الحمراء دون الدهون.

- يتم الذبح في المجازر الرسمية.

- يراعى عند الذبح تعليمات الأمن والسلامة والصحة المهنية.

- إشراف كامل عند التجهيز والتعبئة والتجميد.

- يتم الذبح تحت إشراف لجنة متخصصة لضمان تحقيق الشروط الشرعية عند الذبح.

- كما يتم الذبح طبقًا للشريعة الإسلامية، وبمراعاة شروط الأضحية، والالتزام بالذبح خلال أيام التشريق.

- يتم تقسيم اللحوم على عدد سبعة أسهم.

- التوزيع بمقدار الثلث للمتبرع والثلثين إلى الفئات المستحقة.

- سعر الصك من مؤسسة "حياة كريمة" يبلغ 9600 جنيه.

- تتيح المؤسسة إمكانية التقسيط على تسعة أشهر طبقًا للشروط المعلنة.

- يمنح التبرع بصك الأضحية مع مؤسسة "حياة كريمة" 30 كيلوجراما من اللحوم.

- يتم تسليم المتبرعين 10 كيلوجرامات من اللحوم متضمنة كيلو من الكبدة.

- يتم التسليم بدءًا من ثالث أيام العيد، للمتبرعين بمختلف محافظات الجمهورية.

- تضمن المؤسسة توزيع ثلثي كمية اللحوم من الصك 20 كيلوجراما على الأسر المستحقة من كافة محافظات الجمهورية.

- التوزيع يأتي طبقًا لقواعد البيانات التي يتم مراجعتها بشكل مستمر.

- ستتضمن اللحوم التي ستسلم إلى المتبرعين (1) كيلوجرام كبدة، 1 كيلوجرام مفروم، 3 كيلوجرامات كباب حلة، 1 كيلوجرام لحم موزة، 4 كيلوجرامات لحم قطع.

قاعدة بيانات كبيرة من الأسر الأكثر استحقاقًا

وكانت مؤسسة "حياة كريمة"، أكدت أن لديها قاعدة بيانات كبيرة من الأسر الأكثر استحقاقًا في كل محافظات الجمهورية، ويتم الوصول لهم من خلال متطوعي المؤسسة في كافة قرى ومراكز الجمهورية، وكذلك تحديث البيانات الخاصة بهم بشكل مستمر؛ لتحديد احتياجات الأسر المختلفة، وتضم الفئات المستحقة: المرأة المعيلة، والمسنين، والمرضى، والأرامل، والأيتام.

شراء صك الأضحية

وأوضحت في بيان لها، أنَّه يمكن شراء صك الأضحية الخاص بمؤسسة "حياة كريمة" من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة حياة كريمة- الحساب الموحد (45004500) للبنوك الآتية (بنك مصر- بنك ناصر https://donation.hayakarima.com/ البنك الأهلي المصري- البنك الأهلي المتحد- البنك الأهلي الكويتي- البنك التجاري الدولي- بنك أبوظبي التجاري- بنك الإسكندرية- البنك العربي الإفريقي الدولي- البنك المصري لتنمية الصادرات)، والمواقع التسويقية لمؤسسة "حياة كريمة" المتواجدة بالمولات والأندية، والتحصيل من المنازل، وتوفر مؤسسة "حياة كريمة" أيضًا التبرع بسهم لحوم صدقات بقيمة 530 جنيها لتوزيع كيلو ونصف الكيلو من اللحوم البلدي لتكفي أسرة، ولتتمكن من الوصول إلى عدد أكبر من الأسر الأكثر احتياجا في كافة قرى ومراكز ومحافظات مصر.