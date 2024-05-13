قطاع الإنتاج الوثائقى يطلق مسابقة أسبوعية للتشجيع على القراءة وتنمية الثقافة

يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاقه مسابقة أسبوعية على الصفحة الرسمية لقناة "الوثائقية"، بدءًا من يوم الإثنين، الموافق 20 مايو الجاري 2024؛ بهدف تنمية ثقافة مشاهدة الأفلام الوثائقية.

وتابع البيان الذي صدر عن القناة الوثائقية، عبر الصفحة الرسمية لقناة "الوثائقية"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "المسابقة هدفها أيضًا التشجيع على القراءة والمعرفة لدى متابعي مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف الأجيال.

وتقوم المسابقة على طرح عددٍ من الأسئلة عن أحد الأفلام التي أنتجها قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

وأضاف: "على أن يترك المتابعون إجاباتهم عن الأسئلة في تعليقاتهم على منشور المسابقة عبر الصفحة الرسمية للقناة، وتُجرى قرعة بين أسماء أصحاب الإجابات الصحيحة؛ لاختيار فائز واحد من بينهم كل أسبوع، وسيُعلن اسمه عبر الصفحة الرسمية، ثم يُسلَّم جائزة المسابقة؛ وهي مجموعة من الكتب القيّمة في مجالات معرفية متنوعة".