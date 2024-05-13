الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

قطاع الإنتاج الوثائقى يطلق مسابقة أسبوعية للتشجيع على القراءة وتنمية الثقافة

الوثائقية
الوثائقية

يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاقه مسابقة أسبوعية على الصفحة الرسمية لقناة "الوثائقية"، بدءًا من يوم الإثنين، الموافق 20 مايو الجاري 2024؛ بهدف تنمية ثقافة مشاهدة الأفلام الوثائقية.

وتابع البيان الذي صدر عن القناة الوثائقية، عبر الصفحة الرسمية لقناة "الوثائقية"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "المسابقة هدفها أيضًا التشجيع على القراءة والمعرفة لدى متابعي مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف الأجيال. 

وتقوم المسابقة على طرح عددٍ من الأسئلة عن أحد الأفلام التي أنتجها قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

وأضاف: "على أن يترك المتابعون إجاباتهم عن الأسئلة في تعليقاتهم على منشور المسابقة عبر الصفحة الرسمية للقناة، وتُجرى قرعة بين أسماء أصحاب الإجابات الصحيحة؛ لاختيار فائز واحد من بينهم كل أسبوع، وسيُعلن اسمه عبر الصفحة الرسمية، ثم يُسلَّم جائزة المسابقة؛ وهي مجموعة من الكتب القيّمة في مجالات معرفية متنوعة".

تفاصيل الجزء الثاني من المسلسل الوثائقي "أم الدنيا"

قيادات "المتحدة" يزورون قطاع الإنتاج الوثائقى وقناة الوثائقية.. والفقى يشيد بمجهودات العاملين

رئيس قطاع الإنتاج الوثائقى بـ"المتحدة" يسلم جائزة "الوثائقية" لفيلم "أحمر"

قطاع الإنتاج الوثائقي شركة المتحدة للخدمات الإعلامية قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة الوثائقية مشاهدة الأفلام الوثائقية

مواد متعلقة

"سابني أربي العيال وارح يحب".. سيدة تطلب الطلاق بمحكمة الآسرة لخيانة زوجها

مدبولى يستعرض تقرير المتابعة الثانى لتنفيذ مقترحات المحور الاقتصادى للحوار الوطنى

الليبيون محرومون من «السينما».. هروب جماعى نحو الدراما التليفزيونية

أفضل الأدعية المستجابة في اليوم الأول من شهر رمضان الكريم لعام 1445/2024

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

الأكثر قراءة

فشل وفضيحة كبرى للاحتلال.. عودة "حماس" لشمال غزة وتحديد خاطئ لمكان "السنوار"

فشل "مشروع إسرائيلى" كان يستهدف ضرب قناة السويس.. أسامة ربيع يكشف

مكالمة من دبى.. عصام صاصا يعرض التصالح مع أسرة ضحيته.. وهذا ردهم

"خناقات" شاب تقود والده إلى "حبل المشنقة" بالإسكندرية

زوجة عصام صاصا تدافع عنه.. وتعِد بالكشف عن التفاصيل الكاملة للحادث

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر وزداني..

إبراهيم عبد الفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟