50 متقدمًا لشغل 14 وظيفة.. كواليس لجنة المقابلات الشخصية بـ"الهجرة"

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن كواليس أعمال لجنة المقابلات الشخصية التي ترأستها السفيرة سها جندي، للاختيار من بين المتقدمين للمناصب القيادية والإشرافية بالوزارة، وفقًا للمعايير التي نص عليها الإعلان الذي طرحته الوزارة.

منذ أن أعلنت الوزارة عن حاجتها موظفين لشغل مناصب قيادية وإشرافية، قامت الوزيرة السفيرة سها جندي بعمل مقابلات للمتقدمين، حيث تحرص على اختيار أفضل العناصر لتدعيم الوزارة بكوادر متميزة قادرة على تنفيذ استراتيجية عمل الوزارة ووضع سياسات تتواءم مع خطط الحكومة المصرية في تقديم أفضل خدمة ممكنة للمصريين في الخارج.

أعداد المتقدمين لشغل الوظائف

وفي فبراير الماضي، تقدم 33 شخصا لشغل 14 وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث تم الاستماع على مدار يومين إلى مختلف المتقدمين ومناقشتهم بشكل واف حول رؤيتهم تطوير الملف الذي تقدموا لشغل المنصب المتعلق به، أخذًا في الاعتبار الحرص على مناقشة مختلف الجوانب التنفيذية والخبرات العملية للمتقدمين، وكيفية الاستفادة منها في إثراء العمل على ملفات وزارة الهجرة لخدمة أكثر 14 مليون مصري بالخارج، والعمل على خدمتهم، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية، وتستكمل اللجنة أعمالها على مدار الأسبوعين القادمين.

وترأست اليوم السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للمرة الثانية، لجنة المقابلات الشخصية التي تعقدها الوزارة للاختيار بين المتقدمين للمناصب القيادية والإشرافية.

وتم عمل مقابلات مع 17 متقدمًا لشغل عدد من الوظائف القيادية بالوزارة، حيث تم الاستماع إلى مختلف المتقدمين ومناقشتهم بشكل واف حول رؤيتهم تطوير الملف الذي تقدموا لشغل المنصب المتعلق به.

المقابلات استمرت لأكثر من 10 ساعات

كما أشادت الوزيرة بمستوى المتقدمين الذي يمتع عدد منهم بخبرات كبيرة في ملفات عمل الحكومة ولديهم سجلات عمل متميزة، مؤكدة أن الجمهورية الجديدة تحرص على تمكين الكوادر والكفاءات، ومشيرة إلى حرص اللجنة على تطبيق معايير النزاهة والشفافية، وأن يستوفي كل مرشح وقته في العرض والرد على أسئلة اللجنة المختلفة، حول مجال عمله، وما يرتبط به من لوائح وقوانين، حيث استمرت المقابلات لأكثر من 10 ساعات.

وضع هيكلة لفريق العمل

في السياق ذاته، أشارت وزيرة الهجرة إلى حرصها على تدعيم الوزارة بعناصر جديدة، مع تنوع واختلاف الملفات التي تهتم بها الوزارة، حتى يمكن العمل على تطوير المزيد من الخدمات والمحفزات للمصريين حول العالم، بجانب وضع هيكلة لفريق العمل، تمكننا من تنفيذ المزيد من الخطط التي نعمل عليها، لخدمة أولادنا بالخارج.

وأشادت الوزيرة بمستوى المتقدمين وتمتع الكثير منهم بخبرات كبيرة في ملفات عمل الحكومة، وسجلات عمل احترافية ومتميزة، مشيرة إلى حرص لجنة المقابلات الشخصية على تطبيق معايير النزاهة والشفافية وأن يستوفي كل مرشح وقته في العرض والرد على أسئلة اللجنة المختلفة، حول مجال عمله، وما يرتبط به من لوائح وقوانين.