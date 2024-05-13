الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 14 فى حادث تصادم بالأوتوستراد

اسعاف
اسعاف

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب 12 آخرون في حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة أخرى بطريق الأوتوستراد بالمعصرة. 

وتلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا بانقلاب سيارة ميكروباص واصطدامها بسيارة أخرى في الاتجاه المعاكس، ووجود جثث ومصابين.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبيَّن من الفحص أن ميكروباصا تسبب في الحادث، كان قادما من المعصرة اتجاه الاوتوستراد واختلت عجلة القيادة في يد السائق، الأمر الذي تسبب في انقلابه، واصطدامه بسيارة أخرى في الاتجاه المعاكس، ونتجت عنه وفاة سائق الميكروباص، ووفاة آخر وإصابة 12 آخرين، وتم تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق.

قسم شرطة المعصرة سيارة ميكروباص رجال المباحث طريق الأوتوستراد المعصرة اختلت عجلة القيادة

مواد متعلقة

مصرع طالب صدمته سيارة مسرعة فى المنيا

الأكثر قراءة

فشل وفضيحة كبرى للاحتلال.. عودة "حماس" لشمال غزة وتحديد خاطئ لمكان "السنوار"

فشل "مشروع إسرائيلى" كان يستهدف ضرب قناة السويس.. أسامة ربيع يكشف

مكالمة من دبى.. عصام صاصا يعرض التصالح مع أسرة ضحيته.. وهذا ردهم

"خناقات" شاب تقود والده إلى "حبل المشنقة" بالإسكندرية

زوجة عصام صاصا تدافع عنه.. وتعِد بالكشف عن التفاصيل الكاملة للحادث

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دكر وزداني..

إبراهيم عبد الفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟