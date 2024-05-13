مصرع وإصابة 14 فى حادث تصادم بالأوتوستراد

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب 12 آخرون في حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة أخرى بطريق الأوتوستراد بالمعصرة.

وتلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا بانقلاب سيارة ميكروباص واصطدامها بسيارة أخرى في الاتجاه المعاكس، ووجود جثث ومصابين.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبيَّن من الفحص أن ميكروباصا تسبب في الحادث، كان قادما من المعصرة اتجاه الاوتوستراد واختلت عجلة القيادة في يد السائق، الأمر الذي تسبب في انقلابه، واصطدامه بسيارة أخرى في الاتجاه المعاكس، ونتجت عنه وفاة سائق الميكروباص، ووفاة آخر وإصابة 12 آخرين، وتم تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق.