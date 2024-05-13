أحمد إدريس: الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا يعزز دور مصر كقائدة عربية داعمة للقضية الفلسطينية

أشاد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بموقف مصر التاريخى بإعلان اعتزامها الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بشأن انتهاكات الأخيرة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية فى قطاع غزة، معتبرًا إياه خطوة شجاعة وحاسمة لدعم الحقوق الفلسطينية، ومساءلة إسرائيل عن جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطينى.

وأكد أن موقف مصر من القضية الفلسطينية راسخ وثابت، فمصر دعمت القضية الفلسطينية بكل أنواع الدعم الذى لم ينقطع فى أى فترة من الفترات، موضحًا أن تعاطف شعب مصر مع القضية الفلسطينية والحزن على الأطفال والأبرياء لا مجال للتشكيك فيه، وغير راضين عن تصرفات جيش الاحتلال الخارجة عن أشكال الحروب التقليدية.

وقال النائب أحمد إدريس إن إعلان مصر دعم جنوب إفريقيا ضد إسرائيل فى محكمة العدل الدولية يمثل موقفًا داعمًا صريحًا للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة فى إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، كما يعزز هذا الموقف من مكانة مصر كقائدة عربية داعمة للقضية الفلسطينية، ويرسل رسالة قوية مفادها أن مصر لن تتخلى عن دعمها للشعب الفلسطينى حتى نيل حقوقه كاملة.

وأكد "إدريس" أن الاعتداءات الإسرائيلية التى بدأت منذ السابع من أكتوبر الماضي أدت إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة، وخلقت ظروفًا غير قابلة للحياة فى قطاع غزة، وهذا يعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولى، وخرقا فاضحا للقرارات الدولية، داعيا المجتمع الدولى إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الغاشمة بحق الشعب الفلسطينى الأعزل، واتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات لتحقيق العدالة والسلام فى المنطقة.

وكانت مصر قد أعلنت، أمس، عن اعتزامها الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؛ للنظر في انتهاكات إسرائيل التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.