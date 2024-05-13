السيطرة على حريق مزرعة في الواحات البحرية بالجيزة

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، في السيطرة على حريق داخل مزرعة في منطقة الواحات البحرية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مزرعة في الواحات البحرية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.