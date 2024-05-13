الإثنين 13 مايو 2024
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فن

عبر انستجرام.. watch it تروّج لـ"دواعي السفر" قبل عرضه

أمير عيد
أمير عيد

طرحت المنصة الرقمية watch it عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، بوستر رسمي منفرد للفنان أمير عيد، بطلًا لمسلسل دواعي السفر، المقرر عرضه في الـ 15 من الشهر الجاري.

وكتبت المنصة الرقمية watch it على الصور التي شاركت بها جمهورها قائلًة: " استنوا “علي” في مسلسل #دواعي_السفر من أعمال WATCH IT الأصلية ابتداءً من 15 مايو 😍"، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من قِبل الجمهور.

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مواعيد عرض مسلسل "دواعي السفر" 

من المقرر أن يُعرض مسلسل "دواعي السفر" بشكل حصري عبر منصة "watch it"، يوم الأربعاء، بواقع حلقتين أسبوعيًا. 

وينضم مسلسل "دواعي السفر" لقائمة الأعمال الأصلية والحصرية لمنصة "watch it"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بين الجمهور، وكان آخرها "لحظة غضب" الذي عرض في موسم رمضان الماضي. 

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "دواعى السفر" 

مسلسل "دواعي السفر" بطولة: أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جودة، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير.

ويتعاون أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في "دواعي السفر" للمرة الثالثة بعد "ريفو"، وهي التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج، وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

"دواعي السفر" أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيوني، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت إعجاب الجمهور، وآخرها مسلسل "ريفو" بجزءيه، ما شجعه على خوض التجربة الإخراجية، ويكون في العمل المؤلف والمخرج.

تدور أحداث مسلسل "دواعي السفر" حول رحلة تجمع أمير عيد والفلسطيني كامل الباشا، حيث يظهر كامل في دور قبطان يُدعى إبراهيم، يفاجئ أمير عيد في عيد ميلاده، لكنه يتعرض لحالة إغماء ويسقط على الأرض، ما يدفع أمير عيد لاصطحابه إلى المستشفى ويبدأ معه رحلة يستمتعان فيها بعلاقة صداقة تشبه علاقة الأب بالابن، ويوجه كامل الباشا رسالة لأمير عيد في البرومو، وهي "عيش كل يوم وكأنه آخر يوم"، وهو ما يغير مصير أمير عيد من شخص كان يحاول الانتحار لشخص جديد.

مواعيد عرض مسلسل دواعى السفر دواعى السفر watch it منصة watch it القائمة الكاملة لأبطال مسلسل دواعى السفر

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