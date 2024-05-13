الإثنين 13 مايو 2024
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سياسي

مايسة عطوة: انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل استمرار لدعم قضية فلسطين

النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة

وصفت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، قرار إعلان مصر اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل للدولية بالهام للغاية، مؤكدة أنه يعد دعمًا مصريًا جديدًا للقضية الفلسطينية.

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برلمانية: دعم مصر لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل يعكس تأييدها الكامل للقضية الفلسطينية


وأكدت عضو مجلس النواب أن انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا يمثل خطوة جديدة ضمن الخطوات التي تتحرك الدولة المصرية في إطارها لإدانة إسرائيل، كما أن القرار المصري سيعطى زخمًا كبيرًا للدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا، كما يمثل حصارًا سياسيًا للاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت النائبة مايسة عطوة إلى أن موقف مصر واضح ولا تخفي موقفها أبدًا وهي الآن تضيق الخناق على الاحتلال الإسرائيلي سياسيًا وقانونيًا، كما تبعث برسائل حاسمة لوقف الانتهاكات التي يقوم بها، ومصر لن تستهين بالمخالفات التي ترتكبها إسرائيل والتي تشمل إبادة الشعب الفلسطيني. 

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وقالت عضو مجلس النواب إن مصر بما تمتلكه من خبرة قانونية وقدرة دبلوماسية وتميز لدى مفاوضها قادرة على أن تنتزع الحقوق لها ولأصحابها بأدلة وبراهين وحجج قانونية سليمة، لافتة إلى أن القيادة السياسية والدولة المصرية تعملان على قدمٍ وساق من أجل دعم الأشقاء في غزة، سواء كان أمنيًا أو سياسيًا أو قانونيًا وحتى بجهود المجتمع المدني في تقديم أطنان المساعدات والإغاثات لمواجهة الظروف والأحداث الصعبة التي يعيشونها هناك.

وكانت مصر أعلنت عن اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

ويأتي التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، وفقًا لبيان وزارة الخارجية.

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