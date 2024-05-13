الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الزراعة تقدم نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول القمح للزراعات المتأخرة

القمح
القمح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القمح مراعاتها للزراعات المتأخرة:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
في الأراضي القديمة 
- يجب الاهتمام بالري الحامي وعدم الري عند وصول القمح لمرحلة النضج الفسيولوجي (أي اصفرار السلامية العليا) لـ50% من نباتات الحقل.
- يجب المرور الدوري على حقول المزارعين لاكتشاف الإصابة بالصدأ الأسود الذي يظهر على سطح وظهر الورقة على شكل بثرات مبعثرة. وعندما تشتد الإصابة، تظهر البثرات على الساق والسنابل. وعند اكتشاف المرض يجب الرش فوراً بالمبيدات الموصى بها، مع معرفة أن الأصداء التي تصيب القمح لا تصيب غيره من المحاصيل الأخرى أو الحشائش، والتي تصيب المحاصيل الأخرى أو الحشائش لا تصيب القمح. ويجب الالتزام بكل الاحتياجات اللازمة لإجراء عملية المكافحة الكيميائية.

في الأراضي الجديدة:
- يجب الاهتمام بالري الحامي وعدم الري عند وصول القمح لمرحلة النضج الفسيولوجي (أي اصفرار السلامية أو حامل السنبلة) لـ50% من نباتات الحقل.
- يجب المرور الدوري على حقول المزارعين لاكتشاف الإصابة بالصدأ الأسود، وعند اكتشاف المرض يجب الرش فوراً بالمبيدات الموصى بها، مع معرفة أن الأصداء التي تصيب القمح لا تصيب غيره من المحاصيل الأخرى أو الحشائش، والتي تصيب المحاصيل الأخرى أو الحشائش لا تصيب القمح. ويجب الالتزام بكل الاحتياجات اللازمة لإجراء عملية المكافحة الكيميائية.

وبمجرد ظهور الإصابة بالصدأ الأصفر يجب سرعة الرش بأحد المبيدات التالية:
- سومى ايت 5% مستحلب بمعدل 35%/100سم لتر ماء حسب عمر النبات، والفدان يحتاج من 300-400 لتر ماء.
- بانش 40% مستحلب بمعدل 19 سم3/100 لتر ماء للفدان، والفدان يحتاج من 300-400 لتر ماء.

الحصاد: 
يتم الحصاد بعد النضج التام، وللتأكد من ذلك يجب الضغط على حبة القمح بالأسنان. يجب أن يتم الحصاد في الصباح الباكر أو قبل الغروب لتجنب حدوث فرط للحبوب أو تكسير السنابل، كما يجب ربط حزم القمح لسرعة إخلاء الأرض ووضع هذه الحزم على مفرش كبير لتفادي فقدان حوالي 2 أردب قمح ويجب تقليب هذه الحزم.

ملاحظة: بعض الأصناف مثل جميزة وخاصة جميزة 7 ذات حبوب ممتلئة ويحدث فرط لها، لذلك يجب حصاد هذه الأصناف في مرحلة النضج الفسيولوجي وربطها في حزم ووضعها على مفرش كبير وتقليبها في الشمس حتى تصل للنضج التام ويتم دراستها.

عملية الدراسة: تتم وقت الظهيرة لسهولة فصل الحبوب.

-الزراعة تقدم نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول القمح للزراعات

مواد متعلقة

معهد بحوث القطن: صنف جيزة 95 عالى الإنتاجية ومبكر النضج

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول القمح خلال شهر فبراير

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

أروى.. من رواية مقامات الغضب

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

فشل "مشروع إسرائيلى" كان يستهدف ضرب قناة السويس.. أسامة ربيع يكشف

خلافات نتنياهو مع أمريكا.. المسمار الأخير فى نعش مستقبله السياسى

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟

إنجاز تاريخى ينتظر شيكابالا ودايو بنهائى الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

السيطرة على حريق أرض زراعية فى المنيا دون إصابات.. وضبط مرتكب الواقعة

النتيجة الخادعة.. كيف يفكر مدرب الزمالك فى حسم لقب الكونفيدرالية بالقاهرة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟

بعد انضمام مصر لجنوب إفريقيا فى العدل الدولية.. ماذا حدث فى إسرائيل؟