الزراعة تقدم نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول القمح للزراعات المتأخرة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القمح مراعاتها للزراعات المتأخرة:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

في الأراضي القديمة

- يجب الاهتمام بالري الحامي وعدم الري عند وصول القمح لمرحلة النضج الفسيولوجي (أي اصفرار السلامية العليا) لـ50% من نباتات الحقل.

- يجب المرور الدوري على حقول المزارعين لاكتشاف الإصابة بالصدأ الأسود الذي يظهر على سطح وظهر الورقة على شكل بثرات مبعثرة. وعندما تشتد الإصابة، تظهر البثرات على الساق والسنابل. وعند اكتشاف المرض يجب الرش فوراً بالمبيدات الموصى بها، مع معرفة أن الأصداء التي تصيب القمح لا تصيب غيره من المحاصيل الأخرى أو الحشائش، والتي تصيب المحاصيل الأخرى أو الحشائش لا تصيب القمح. ويجب الالتزام بكل الاحتياجات اللازمة لإجراء عملية المكافحة الكيميائية.

في الأراضي الجديدة:

- يجب الاهتمام بالري الحامي وعدم الري عند وصول القمح لمرحلة النضج الفسيولوجي (أي اصفرار السلامية أو حامل السنبلة) لـ50% من نباتات الحقل.

- يجب المرور الدوري على حقول المزارعين لاكتشاف الإصابة بالصدأ الأسود، وعند اكتشاف المرض يجب الرش فوراً بالمبيدات الموصى بها، مع معرفة أن الأصداء التي تصيب القمح لا تصيب غيره من المحاصيل الأخرى أو الحشائش، والتي تصيب المحاصيل الأخرى أو الحشائش لا تصيب القمح. ويجب الالتزام بكل الاحتياجات اللازمة لإجراء عملية المكافحة الكيميائية.

وبمجرد ظهور الإصابة بالصدأ الأصفر يجب سرعة الرش بأحد المبيدات التالية:

- سومى ايت 5% مستحلب بمعدل 35%/100سم لتر ماء حسب عمر النبات، والفدان يحتاج من 300-400 لتر ماء.

- بانش 40% مستحلب بمعدل 19 سم3/100 لتر ماء للفدان، والفدان يحتاج من 300-400 لتر ماء.

الحصاد:

يتم الحصاد بعد النضج التام، وللتأكد من ذلك يجب الضغط على حبة القمح بالأسنان. يجب أن يتم الحصاد في الصباح الباكر أو قبل الغروب لتجنب حدوث فرط للحبوب أو تكسير السنابل، كما يجب ربط حزم القمح لسرعة إخلاء الأرض ووضع هذه الحزم على مفرش كبير لتفادي فقدان حوالي 2 أردب قمح ويجب تقليب هذه الحزم.

ملاحظة: بعض الأصناف مثل جميزة وخاصة جميزة 7 ذات حبوب ممتلئة ويحدث فرط لها، لذلك يجب حصاد هذه الأصناف في مرحلة النضج الفسيولوجي وربطها في حزم ووضعها على مفرش كبير وتقليبها في الشمس حتى تصل للنضج التام ويتم دراستها.

عملية الدراسة: تتم وقت الظهيرة لسهولة فصل الحبوب.