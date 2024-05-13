مصر نحو آفاق جديدة.. مؤتمر المثلث الذهبي يرسم خارطة طريق لنمو الأعمال وجذب الاستثمارات

أكد المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على إيمان مجتمع الأعمال بدوره الوطني وحرصه على الاهتمام بالقطاعات ذات الأولوية لدفع عجلة الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الجمعية بادرت بالتفاعل مع كافة القضايا الاقتصادية المطروحة من خلال لجانها القطاعية خلال السنوات الماضية، حيث قدمت العديد من أوراق العمل التي تتضمن أفكار ورؤى مجتمع الأعمال لتطوير بيئة الاستثمار والأعمال في مصر، وذلك في إطار الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.

جاء ذلك خلال مؤتمر الاستثمار والصناعة والتصدير " المثلث الذهبي " برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والذي يستهدف دعم جهود الدولة في تحقيق أهدافها التنموية من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتم تسليط الضوء على نجاح مبادرات حكومية مثل "الرخصة الذهبية" و"مبادرة تمويل القطاع الإنتاجي الزراعي"، والتي تم تبنيها بناءً على مقترحات من القطاع الخاص.

مستقبل الطاقة

وأكد عيسى على أهمية ملف الطاقة للاقتصاد المصري، مشيراً إلى عقد مؤتمرين خلال عامي 2015 و 2016 لمناقشة مستقبل الطاقة ووضع رؤية وحلول فعالة للقطاع، وتم التأكيد على دور الدولة في دعم القطاع الصناعي لتحقيق اقتصاد مستدام يتمتع بالقدرة على الصمود أمام التحديات.

ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة تفاعلية للحوار والتنسيق بين كبار الفاعلين في القطاع الصناعي لوضع خارطة طريق مشتركة لتهيئة بيئة مواتية لنجاح الأعمال وجذب الاستثمارات.

و شهد المؤتمر مشاركة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير، ووزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت، إلى جانب رؤساء اتحادات المستثمرين العرب والصناعات المصرية، ورؤساء جمعيات رجال الأعمال، وكوكبة من رجال الأعمال والصناعة والاستثمار.

و أكد المؤتمر على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في مصر، مع التأكيد على دور القطاع الخاص في تقديم الأفكار والمبادرات لدفع عجلة التقدم.