الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

4 مصابين فى حادث تصادم بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أُصيب 4 أشخاص صباح اليوم، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي،  بالطريق الدائري بمحافظة الفيوم، عند مدخل دمو، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت بداية الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، بالطريق الدائرية بمدخل دمو/ كفور النيل.

 وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَّن أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، وأسفر عن إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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