زد أف سي يتوج بكأس SPOCS تحت 19 سنة بعد فوزه في النهائي على المقاولون العرب

توج زد إف سي، ببطولة كأس SPOCS تحت 19 سنة، بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي المقاولون العرب بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد التعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، لتواصل فرق ناشئين زد اف سي تحقيق نتائج إيجابية في البطولات الكبرى المحلية والعالمية.



واستطاع فريق زد إف سي، في طريقة للنهائي بالفوز علي نادي الزمالك بركلات ترجيح. وكان نادي زد بالقاهرة الجديدة، قد استضاف بطولة كأس SPOCS تحت 19 سنة بمشاركة 12 فريقًا محليًا وأفريقيًا وهم: زد إف سي والمقاولون العرب والزمالك والمصري وإنبي والإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري ووادي دجلة، بالإضافة إلى منتخب مصر لمواليد 2007 تحت 17 سنة، ومن أندية أفريقيا فريقي جراسرانر النيجيري وفونتين غات التنزاني.



يأتي هذا في إطار استراتيجية نادي زد الرياضي، لتنظيم واستضافة كبرى البطولات الرياضية للترويج للسياحة الرياضية من خلال إبراز ما تتميز به مصر من منشآت عالمية وكفاءات إدارية قادرة على استضافة الأحداث الدولية، وفي الوقت نفسه دعم تطوير مستوى الناشئين والشباب عبر توفير احتكاك لهم مع مدارس كروية مختلفة، واعتياد اللعب في وجود الجماهير.