أسعار الفراخ البيضاء والبيض والكتاكيت في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الاثنين

شهدت الأسواق في مصر تراجع في أسعار الطيور خاصة أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 13 مايو 2024، وذلك لرغبة الملايين من ربات البيوت في تخزين السلع الغذائية الأساسية، على رأسها البروتين الداجني، حيث شهدت أسعار الطيور تراجع ملحوظا بالبورصة إذ وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء لنحو 78جنيهًا من المزارع ويصل للمستهلك بنحو89 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين في بورصة الدواجن

نعرض للقراء أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 13 مايو 2024 والتي جاءت كما يلي:-

سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن 78 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك في الأسواق بـ89 جينه.

سعر كيلو الفراخ البلدي الاثنين 13 مايو 2024 في بورصة الدواجن ما بين 130لـ135 جنيها وتصل للمستهلك بـ145 جينهًا.

سعر كيلو الساسو الاثنين13 مايو 2024 في بورصة الدواجن 105جنيها لتصل للمستهلك في الأسواق بـ110 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 13مايو 2024

سجل سعر الكتكوت أبيض شركات ما 29 جنيه لعمر يوم واحد.

سجل سعر الكتكوت أبيض 24.5 جنيه لعمر يوم واحد.

سجل سعر الكتكوت البلدي 6.75 جنيه لعمر يوم واحد.

سعر طبق البيض اليوم

سجل سعر طبق البيض البلدي اليوم الاثنين 13 مايو 2024 في بورصة الدواجن 120 جنيها ويصل للمستهلك و130 جنيها.

سجل سعر طبق البيض الأبيض اليوم الاثنين 13 مايو 2024 في بورصة الدواجن 115 جنيها ويصل للمستهلك إلى 125 جنيها.

سجل سعر طبق البيض الأحمر اليوم الاثنين 13 مايو 2024 في بورصة الدواجن 120 جنيها ويصل للمستهلك إلى 130 جنيها.

أسعار البانيه اليوم

سجل البانيه اليوم الاثنين 13 مايو 190 وتصل للمستهلك 210جنيهات.

أسعار الأوراك اليوم

تراوح أسعار "الأوراك" اليوم الاثنين 12 مايو 90 جنيها وتصل إلى المستهلك 100 جنيهات.

بينما سجل "الصدور" اليوم الاثنين 13 مايو 110 جنيها وتصل المستهلك 125 جنيها.

سجلت أسعار "الأجنحة" اليوم الاثنين 13 مايو بـ70 جنيها وتصل المستهلك 80 جنيها.

وسجل أسعار "الهياكل" اليوم الاثنين 13 مايو بـ30 جنيها وتصل إلى المستهلك 40 جنيها.

سجل سعر الكبد والقوانص اليوم الاثنين 13 مايو ب 90 و100 جنيه للكيلو.