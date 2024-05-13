وزارة العمل: ندوتان للتوعية بأهداف السلامة المهنية ومخاطر الحريق بسوهاج

نظمت مديرية العمل بسوهاج ندوتين للتوعية بأهداف السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتعريف بالمخاطر عمومًا، ومخاطر الحريق بشكل خاص، وذلك بشركة مصر للبترول، وشركة ابن سينا فارما للأدوية. استهدفت الندوتان التوعية بمخاطر الحريق وكيفية تفاديه، والتغيرات المناخية، والشروط اللازمة لتأمين بيئة العمل، وفقًا للكتاب الخامس من قانون العمل 12 لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 126 لسنة 2003، والتعريف بإصابات العمل، والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية، وذلك وفقا لخطة التوعية التي تنظمها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، وضمن سلسلة من الندوات، بدأتها المديرية لتوعية العاملين بالمنشآت العاملة داخل المحافظة بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل للحفاظ على الأرواح والممتلكات من مخاطر بيئة العمل المختلفة، بما يحقق زيادة الإنتاجية ودفع عجلة الاقتصاد القومي.

مديرية العمل بسوهاج



وأوضح الدكتور هشام أبوزيد، مدير مديرية العمل بسوهاج، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الندوات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات، بتكثيف التوعية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على العمال والمترددين والمنشآت، وتقليل المخاطر، وتجنب الحوادث في بيئة العمل، وخلق بيئة عمل آمنة ومستقرة تزيد من الإنتاج وتشجع على الاستثمار.

وأضاف مدير المديرية أن الندوتين نظمهما مكتب السلامة والصحة المهنية بوسط سوهاج، والتى حاضر فيهما الكيميائي حسانين إبراهيم، والكيميائية نهلة هاشم، مفتشا السلامة بمكتب وسط سوهاج، بمشاركة مجموعة من العاملين ومسئولي السلامة بالمنشأتين. وأفاد بأنه سيتم تكثيف الندوات والفعاليات بشكل مستمر لنشر ثقافة السلامة في كافة المنشآت لتجنب حدوث أي أخطار وحوادث تهدد العاملين والمترددين على المنشآت.

وتحرص وزارة العمل على تمكين المرأة اقتصاديا، حيث استهدفت 305 نساء لتأهيلهن لسوق العمل، بالتعاون بين "وحدة المساواة بين الجنسين"، بوزارة العمل، وشركاء محليين ودوليين، وذلك خلال الفترة من سبتمبر 2023، وحتى مارس 2024.

وقال حسن شحاتة، وزير العمل، إن الوزارة لديها خطة تساعدهن على إقامة مشروعات صغيرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدا أن وزارة العمل كجزء من الدولة المصرية تؤمن بدور المرأة في التنمية، وتحرص على تنفيذ سياسة دمجهن في سوق العمل من خلال توعيتهن بحقوقهن وواجباتهن داخل مواقع العمل والإنتاج، ودمجهن في كافة الدورات التدريبية المهنية التي تنفذها الوزارة عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة على المهن التي تحتاجها سوق العمل.