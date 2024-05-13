رئيس لجنة الموالح: مصر الأولى عالميًا في إنتاج وتصدير البرتقال

قال محمد خليل رئيس لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن مصر تعتبر الأولى عالميا من حيث إنتاج البرتقال وتصديره، حيث يتميز البرتقال المصري بمذاق وجودة مختلفة عن باقي البرتقال حول العالم.

مصر الأولي عالميا في إنتاج وتصدير البرتقال

وأوضح خليل في تصريحات خاصة لصحيفة "الدستور" أن مصر تبرز في عالم البرتقال بمستوى رائد، حيث تتمتع بإكتفاء كامل وتحتل المرتبة الأولى عالميًا في الإنتاج والتصدير. ويعزى هذا النجاح إلى جودة البرتقال المصري الممتاز ومذاقه المميز الذي يتفوق على منافسيه من دول العالم الأخرى.

وأضاف خليل أن مصر تتميز بمناخها المناسب وتربتها الخصبة التي تسهم في إنتاج برتقال ذو جودة عالية، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك مصر خبرة طويلة في زراعة البرتقال، مما يعطيها ميزة تنافسية قوية في السوق العالمية.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عقد اجتماعًا منذ أيام مع مجموعة من الشركات الكورية لبحث سبل التعاون في تصدير البرتقال المصري إلى كوريا، مشيرًا إلى أنه بالفعل هناك بروتوكول تعاون بين مصر وكوريا الجنوبية منذ 5 سنوات لتصدير البرتقال إليها، ولكن كوريا من الدول التي بها صعوبة في التصدير حيث أنها تقوم بإرسال عدد كبير من المندوبين والخبراء إلى مصر لفحص العينات التي يتم تصديرها إلى كوريا.

فتح 3 أسواق جديدة أمام البرتقال المصري خلال 2024

وأشار إلى أن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية قام في العام الأول بتحمل التكاليف كاملة، وبالفعل تم تصدير كميات من البرتقال المصري إلى كوريا، ولكن نظرًا إلى زيادة التكلفة على الفحص، قرر المجلس أن تتحمل كل شركة تكلفة المندوبين من الخارج، حيث أن ذلك مكلف، ويقترب من تكلفة التصدير.

وأضاف خليل، أن هناك أسواق جديدة أمام البرتقال المصري تم فتحها خلال عام 2024، والتي كانت من أبرزها الفلبين ونيوزيلاندا، مشيرًا إلى أن حجم إنتاج مصر من البرتقال خلال الموسم السابق بلغ 5 ملايين طن من البرتقال، لافتًا إلى أن حجم صادرات مصر من الموالح بلغ 2 مليون طن خلال عام 2023، ومتوقع زيادة في إنتاج مصر من الموالح خلال العام الجاري 2024.

وأكد على أن هناك زيادة في المساحات المزروعة من البرتقال خلال الموسم الجاري، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك عددًا كبيرًا من محطات الفرز والتعبئة على أعلى مستوى تصل إلى 200 محطة، والتي يصل طاقتها في التعبئة والتغليف إلى 3 ملايين طن من الموالح، لافتًا إلى أن ذلك يشكل فرصة لزيادة حجم الإنتاج وزيادة حجم الصادرات.

وأشار رئيس لجنة الموالح إلى أن البرتقال المصري يتمتع بمذاق فريد ومميز يجذب المستهلكين حول العالم، فهو يتميز بحلاوته الطبيعية ونكهته الغنية، وهذا ما يميزه عن منتجات البرتقال الأخرى، كما أن مصر تحرص على تطبيق معايير عالية في زراعة وتصنيع البرتقال، مما يجعله آمنًا للاستهلاك ومطابقًا للمعايير الدولية.

وأكد خليل أنه من خلال استراتيجيات التسويق القوية، تمكنت مصر من تعزيز مكانتها في سوق البرتقال العالمي وزيادة حصتها في التصدير. وتظهر الأرقام الحالية أن مصر تحقق أرقامًا قياسية في صادرات البرتقال، مما يؤكد على قوة القطاع الزراعي في البلاد وقدرته على المنافسة العالمية.

وأضاف خليل أن البرتقال المصري يمثل شاهدًا على القدرات الزراعية الهائلة التي تتمتع بها مصر، ويعكس التزامها بتقديم منتجات عالية الجودة للعالم. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر القطاع البرتقالي في مصر مصدرًا رئيسيًا للدخل والوظائف، حيث يوفر فرص عمل للعديد من العمال في المناطق الريفية. ويسهم هذا القطاع في دعم اقتصاد البلاد وتعزيز التنمية المستدامة.

وأكد رئيس لجنة الموالح أن مصر تسعى باستمرار إلى تطوير قطاع البرتقال من خلال تبني التقنيات الحديثة في زراعة وتصنيع المنتجات الزراعية، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل. وبهذه الطريقة، تظل مصر محط أنظار العالم كقوة رائدة في إنتاج وتصدير البرتقال، وتستمر في تعزيز مكانتها كوجهة رئيسية للبرتقال ذو الجودة العالية والمذاق المميز.