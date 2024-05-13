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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والبيض اليوم الأثنين 13 مايو 2024

الدواجن
الدواجن

مع بداية التعاملات الصباحية، يبحث الكثير من محبي الدواجن علي أسعارها خاصة مع التراجع المستمر خلال الفترة الماضية، خاصة عقب عدد من قرارت الحكومة والتي كان لها دور كبير في ضبط الأسعار والتي كانت ضمنهم أسعار الدواجن وأسعار البيض.

أسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن اليوم الأثنين

وأعلنت بورصة الدواجن اليوم الأثنين عن أسعار الدواجن التي شهدت أسقرار مع مستهل التعاملات الصباحية ليوم الأثنين 13 مايو 2024، حيث جاءت قائمة الأسعار كالتالي

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثنين

يبحث الكثير من محبي الدواجن عن أسعارها حيث سجلت أسعارها في البورصة الرئيسية للدواجن سعر 79 جنيه لليكلو، حيث سجلت نفس أسعار أمس، وقد تصل إلي المستهلك من خلال التجار في الأسواق الشعبية بسعر 90 إلي 95 جنيه للكيلو ويختلف السعر من منطقة إلى أخري.

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 13-5-2024

ارتفاع مفاجيء في أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم

أسعار البانية اليوم الأثنين

يعتبر البانية من أكثر مجزأت الدواجن بحثًا من قبل ربات المنازل، حيث يعتبر البانية من الوجبات الأساسية لدي الكثير وقد بلغت أسعار البانية اليوم في الأسواق الشعبية اليوم سعر بلغ 192-215 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الأثنين 13 مايو 

الفراخ الساسو لا تقل أهميه في معرفة سعرها للمواطنون حيث أنها ضمن الدواجن التي يفضلها الكثير، وقد شهدت أسعارها  أستقرار في مستهل التعاملات الصباحية ليوم الأثنين داخل البورصة الرئيسية للدواجن، لتسحل أسعارها  95-96 جنيه للكيلو، وتصل إلى المستهلك بـ108 جنيهات.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الأثنين

الفراخ البلدي والتي لا غني عنها في اي منزل، والتي دائما ما تبحث عن أسعارها ربات البيوت، حيث  سجلت أسعار لحم الفراخ البلدي استقرارًا عند 125-130 جنيهًا للكيلو، وتصل إلى المستهلك بـ140 جنيه.

أسعار مجزأت الدواجن اليوم

جاءت أسعار الأرواك اليوم في الأسواق الشعبية اليوم سعر بلغ 95-100 جنيه للكيلو

وقد سجلت أسعار الصدور اليوم في الأسواق الشعبية اليوم سعر بلغ 123-135 جنيهًا للكيلو

بينما سجلت أسعار الكبد والقوانص اليوم في الأسواق الشعبية اليوم  سعر بلغ 80-100 جنيه للكيلو

سجلت أسعار الأجنحة اليوم في الأسواق الشعبية اليوم سعر بلغ 70-80 جنيهًا للكيلو

 الهياكل: 30-40 جنيهًا للكيلو

أسعار البيض اليوم الأثنين في بورصة الدواجن 

سجلت أسعار كرتونة  البيض الأحمر 114-115 جنيهًا للكرتونة في بورصة الدواجن.

بينما جاءت أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن بسعر  114-115 جنيهًا للكرتونة.

والبيض البلدي 119-120 جنيهًا للكرتونة في بورصة الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية.

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