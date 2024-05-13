برلمانى يؤكد على موقف القاهرة الثابت بشأن القضية الفلسطينية (فيديو)

أكد النائب عفت السادات، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على الدور المصري الراسخ في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا الدعم لم يتغير قبل أو بعد تاريخ 7 أكتوبر، وأوضح أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة القضايا المصرية.

وشدد السادات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، على أن مصر تلعب دور الوسيط الفعّال والمتوازن في النزاعات الإقليمية، وتسعى للترويج للسلام، وأضاف أن الجهود المصرية مستمرة في التواصل مع المجتمع الدولي للدفع نحو قرار عاجل بوقف الأعمال العدائية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية المصرية.

وأشاد بقدرة الدولة المصرية على التعامل مع الملف الفلسطيني بكفاءة، مما أسهم في تحويل الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن مصر تعمل جاهدة لإعادة الاهتمام العالمي بالقضية الفلسطينية وتعزيز فكرة حل الدولتين كأساس للسلام الدائم.