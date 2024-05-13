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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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التعليم العالى فى مصر.. بين تحديات الطلاب الوافدين وفرص التسويق (فيديو)

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

في ظل الجدل المستمر حول تأثير الطلاب الوافدين على البيئة التعليمية في مصر، ألقت الإعلامية قصواء الخلالي الضوء على هذه القضية خلال برنامجها "في المساء مع قصواء"، مؤكدة على أهمية القضية وضرورة التوعية بها، وأشارت إلى تلقي شكاوى من الطلاب المصريين بشأن التنافس مع الوافدين داخل الجامعات.

من جانبه، أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، خلال حواره بالبرنامج على أن الزيادة في أعداد الطلاب الوافدين تعد جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية تسويق التعليم المصري.

وأوضح "فياض" أن الجامعات المصرية - والتي تشمل 32 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و28 جامعة حكومية - لا تشهد تأثيرًا ملحوظًا من الأعداد الحالية للطلاب الوافدين، وأضاف أن الرسوم الدراسية للطلاب الوافدين تتراوح بين 6 إلى 10 آلاف دولار، مما يعكس القيمة المضافة للتعليم العالي في مصر.

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