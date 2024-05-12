النائب أحمد العوضي: انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل خطوة مهمة

أيد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ما أعلنته الخارجية المصرية بشأن اعتزام مصر التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، معربا عن تطلعه إلى إصدار حكم عادل يوقف حرب الإبادة الجماعية الصهيونية ضد الأشقاء في فلسطين.

وقال العوضي في بيانه اليوم، إن مصر دائما ما تثبت مواقفها الوطنية والإنسانية الأصيلة، بدعمها للأشقاء في غزة وسعيها المخلِص والدؤوب لدفع العدوان عن القطاع، ورفضها لجرائم الاحتلال الإجرامية والوحشية، مشيرا إلى أن إعلان مصر جاء نتيجة تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية غير الإنسانية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في إنتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.



وأكد أن الإعلان المصري بتقديم الدعم في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، خطوة جرئية ومهمة، لاستكمال مصر دورها التاريخي الذي بدأ منذ السابع من أكتوبر الماضي من اندلاع الحرب بين طرفي النزاع من خلال اتصالاتها التي لم تنقطع على جميع المستويات وأيضا دور الدبلوماسية الرئاسية الذي بذل جهدا غير مسبوق مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري لاطلاق النار وتحقيق هدنة بشكل مستمر من أجل الوصول لحل عادل وشامل وأيضاً لدخول المساعدات والإغاثات للأشقاء في إطار المسؤولية التي تتحملها مصر للأشقاء في الوطن العربي.

وأعلن النائب أحمد العوضي، مجدداً دعم مصر قيادة وحكومة وشعباً لكافة القرارات والإجراءت التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، دفاعاً عن القضية الفلسطينية، وأيضا حفاظاً على محاولة المساس بالأمن القومي المصري والعربي، قائلا: “مصر مستمرة في دورها التاريخي والإنساني معلنه موقفها الرافض امام العالم لتصفية القضية الفلسطينة وايضا موقفها المشرف لاستعاده الحقوق المشروعة إلى الاشقاء في فلسطين”، مشددا على حرص القيادة السياسية الرشيدة على حفظ السلام لعدم جر المنطقة إلى صراع آخر، وأن حل الدولتين الخيار الأمثل لإنهاء الصراع، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

واختتم العوضي، بيانه بالتأكيد على مواصلة مصر لاتصالاتها الحثيثة مع مختلف الأطراف لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد المتبادل، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية، مع التشديد على أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية من منظور شامل يعالج جذور الأزمة ويحقق الاستقرار المستدام في المنطقة.