الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

في ذكراه.. طاهر أبو فاشا الذى أبعده كروان الإذاعة عن الشعر 40 عاما

الشاعر والزجال طاهر
الشاعر والزجال طاهر أبو فاشا

تحل هذه الايام ذكري رحيل طاهر أبو فاشا  شاعر وزجال مصري، أستطاع أن يحول "ألف ليلة وليلة" إلى مسلسل إذاعي بعد أن ولج إلى أثيرها بواسطة كروان الإذاعة محمد فتحي الذى جني علي أبو فاشا لأنها صرفته عن الشعر إلي حد ما، زاعمًا انه لو توفر الأربعين عامًا التي قضاها في الإذاعة علي الشعر يظن انه قد يكون صنع شيئًا في عالم الشعر؛ حسب حديثه مع الشاعر فاروق شوشة ببرنامج "أمسية ثقافية".

في ذكرى وفاة "ابو فاشا"؛ الذى تخرج في دار العلوم التحق بالعمل مدرسًا بمدرسة فؤاد الأول بسوهاج في صعيد مصر، ونقل منها إلى الواحات الخارجة، وظل يتنقل بين المحافظات حتى عمل سكرتيرًا برلمانيًا في وزارة الأوقاف، ثم عمله رئيسًا لقسم التأليف والنشر بإدارة الشئون العامة للقوات المسلحة، صدر له عدة دواوين منها ديوانه الأول "صورة الشباب" عام 1932 وكان وقتها أبو فاشا أتمم 24 ربيعًا؛ ومن ثم صدور ديوانه الثاني القيثارة السارية عام 1934م، ثم الأشواك 1937م الذى كتب مقدمته خليل مطران، ثم راهب الليل عام 1983م، ثم الليالي عام 1987م، ثم دموع لا تجف عام 1987م؛ بالإضافة إلى قصائد أخرى في بطون الدوريات والصحف لم يجمعها الشاعر، وجمعها الباحث الشاعر عزت محمود علي الدين في رسالته للماجستير «طاهر أبو فاشا شاعرًا» المودعة مكتبة كلية اللغة العربية في القاهرة جامعة الأزهر، وقد أفاد منها الأديب السعودي عبد الحميد مشخص حينما كلّفه الأمير عبد الله الفيصل بطباعة الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر؛ حيث ضمنها تلك القصائد.

كتب “أبو فاشا”.. العشق الإلهي أشهرها

لطاهر أبو فاشا عدد من الكتب الأدبية؛ منها: "هز القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف"، و"الذين أدركتهم حُرفة الأدب"، و"العشق الإلهي"، وفيه مجموعة القصائد التي غنتها أم كلثوم في فيلم رابعة العدوية، و"وراء تمثال الحرية"، وهو كتاب في أدب الرحلات، كتبه الشاعر في أثناء رحلته إلى أمريكا لزيارة ابنته «عزة طاهر أبو فاشا» المهاجرة إلى أمريكا آنذاك، و"تحقيق مقامات بيرم التونس"؛ هذا إلى جانب أكثر من سبعة كتب تاريخية وسياسية كلها مذكورة في رسالة (طاهر أبو فاشا شاعرا).

كتب للإذاعة أكثر من 200 عملًا فنيًا أشهرها ألف ليلة وليلة

كتب للإذاعة أكثر من 200 عملًا فنيًا أشهرها ألف ليلة وليلة التي كتب منها أكثر من 800 حلقة أذيعت على مدار 26 سنة، و«أفراح النيل» التي لحنها محمود الشريف، وأوبريت رابعة العدوية الذي غنته أم كلثوم وعددًا من المسلسلات الإذاعية ومنها «الأسرة السعيدة» و«ركن الريف» و«ألف يوم ويوم». كما كتب فوازير رمضان التلفزيونية.

حصل  طاهر أبو فاشا على جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1988 بعد أن رشحته للحصول عليها كل من جامعة الزقازيق وجمعية الأدباء.

طاهر أبو فاشا شاعر وزجال مصري ألف ليلة وليلة الشاعر فاروق شوشة أمسية ثقافية كروان الإذاعة محمد فتحي

مواد متعلقة

كرمة سامي: المركز القومي للترجمة يحتاج لرعاة.. وتخلصنا من أزمة التعاقدات السابقة

ماهر زهدي يكشف حكايات "فيلسوف الضحك والبكاء" و"أميرة الحب والأحزان" (فيديو)

روايات فلسطينية تقطر دمًا.. السردية الفلسطينية من "باب الشمس" إلى "الطنطورية"

"أيّها العابرون على جسدي".. قصائد شعرية لـ"درويش والقاسم وطوفان" مروية بدماء الفلسطينيين

الخميس.. مناقشة كتاب "اسمي مصطفى محمود" للكاتب وائل لطفي بمكتبة القاهرة الكبرى

الأمين العام لمؤتمر أدباء مصر يكشف لـ"الدستور" موعد افتتاحه والأبحاث المشاركة

حكايات السمر والسفر في حياة "الغيطاني".. أحمد الخميسي يروى بعضها

يوسف القعيد: الغيطانى دافع عن مصر والهوية على الجبهة وفى أعماله الأدبية (حوار)

الأكثر قراءة

زيارة خاصة.. شيخ الأزهر يزور مسجد السيدة زينب بعد قليل

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 13-5-2024 فى جميع البنوك

سعر الذهب اليوم الإثنين 13 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

رفع 325 طن قمامة ومخلفات من شوارع المحلة الكبرى بالغربية

قرار ضد 115 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة بالغربية

بعد إعلان جهاز التنظيم والإدارة.. شروط التقديم فى مسابقة التربية والتعليم 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب