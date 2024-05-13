في ذكراه.. طاهر أبو فاشا الذى أبعده كروان الإذاعة عن الشعر 40 عاما

تحل هذه الايام ذكري رحيل طاهر أبو فاشا شاعر وزجال مصري، أستطاع أن يحول "ألف ليلة وليلة" إلى مسلسل إذاعي بعد أن ولج إلى أثيرها بواسطة كروان الإذاعة محمد فتحي الذى جني علي أبو فاشا لأنها صرفته عن الشعر إلي حد ما، زاعمًا انه لو توفر الأربعين عامًا التي قضاها في الإذاعة علي الشعر يظن انه قد يكون صنع شيئًا في عالم الشعر؛ حسب حديثه مع الشاعر فاروق شوشة ببرنامج "أمسية ثقافية".

في ذكرى وفاة "ابو فاشا"؛ الذى تخرج في دار العلوم التحق بالعمل مدرسًا بمدرسة فؤاد الأول بسوهاج في صعيد مصر، ونقل منها إلى الواحات الخارجة، وظل يتنقل بين المحافظات حتى عمل سكرتيرًا برلمانيًا في وزارة الأوقاف، ثم عمله رئيسًا لقسم التأليف والنشر بإدارة الشئون العامة للقوات المسلحة، صدر له عدة دواوين منها ديوانه الأول "صورة الشباب" عام 1932 وكان وقتها أبو فاشا أتمم 24 ربيعًا؛ ومن ثم صدور ديوانه الثاني القيثارة السارية عام 1934م، ثم الأشواك 1937م الذى كتب مقدمته خليل مطران، ثم راهب الليل عام 1983م، ثم الليالي عام 1987م، ثم دموع لا تجف عام 1987م؛ بالإضافة إلى قصائد أخرى في بطون الدوريات والصحف لم يجمعها الشاعر، وجمعها الباحث الشاعر عزت محمود علي الدين في رسالته للماجستير «طاهر أبو فاشا شاعرًا» المودعة مكتبة كلية اللغة العربية في القاهرة جامعة الأزهر، وقد أفاد منها الأديب السعودي عبد الحميد مشخص حينما كلّفه الأمير عبد الله الفيصل بطباعة الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر؛ حيث ضمنها تلك القصائد.

كتب “أبو فاشا”.. العشق الإلهي أشهرها

لطاهر أبو فاشا عدد من الكتب الأدبية؛ منها: "هز القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف"، و"الذين أدركتهم حُرفة الأدب"، و"العشق الإلهي"، وفيه مجموعة القصائد التي غنتها أم كلثوم في فيلم رابعة العدوية، و"وراء تمثال الحرية"، وهو كتاب في أدب الرحلات، كتبه الشاعر في أثناء رحلته إلى أمريكا لزيارة ابنته «عزة طاهر أبو فاشا» المهاجرة إلى أمريكا آنذاك، و"تحقيق مقامات بيرم التونس"؛ هذا إلى جانب أكثر من سبعة كتب تاريخية وسياسية كلها مذكورة في رسالة (طاهر أبو فاشا شاعرا).

كتب للإذاعة أكثر من 200 عملًا فنيًا أشهرها ألف ليلة وليلة

كتب للإذاعة أكثر من 200 عملًا فنيًا أشهرها ألف ليلة وليلة التي كتب منها أكثر من 800 حلقة أذيعت على مدار 26 سنة، و«أفراح النيل» التي لحنها محمود الشريف، وأوبريت رابعة العدوية الذي غنته أم كلثوم وعددًا من المسلسلات الإذاعية ومنها «الأسرة السعيدة» و«ركن الريف» و«ألف يوم ويوم». كما كتب فوازير رمضان التلفزيونية.

حصل طاهر أبو فاشا على جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1988 بعد أن رشحته للحصول عليها كل من جامعة الزقازيق وجمعية الأدباء.