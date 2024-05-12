الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كيف تواجه مصر الادعاءات الإسرائيلية المزيفة؟.. أستاذ العلوم السياسية يوضح (فيديو)

الاحتلال
الاحتلال

أكد الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية، موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الإجراءات المصرية الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية تنفي بشكل قاطع الادعاءات الإسرائيلية بوجود تنسيق بين الجانبين.

وأوضح يوسف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، أن القيادة المصرية تتعامل بحكمة وعقلانية مع التطورات الراهنة، مؤكدًا أن هناك إجراءات فعالة تُتخذ لمواجهة المخالفات الإسرائيلية.

وأضاف أن الادعاءات التي يروجها الإعلام الإسرائيلي تتناقض دائمًا مع المواقف الرسمية لمصر، التي تسعى جاهدة لحماية حقوقها وأمنها القومي، وكذلك حقوق الشعب الفلسطيني.

وتطرق "يوسف" إلى السياسة المصرية تجاه أزمة غزة، مشيرًا إلى أنها تتطور بشكل تصاعدي وتتأثر بالأحداث المتسارعة، وأن دعم مصر لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل يُعد خطوة سياسية بالغة الأهمية.

وأشار إلى الارتباك الواضح في صنع القرار الإسرائيلي والانقسام الحاصل بين رئيس الوزراء نتنياهو والمؤسسة العسكرية والرأي العام.

وأكد أن حركة حماس على دراية تامة بالدعم المصري القوي للقضية الفلسطينية، وأن معاهدة السلام تُعتبر حجر الزاوية في استقرار المنطقة.

كما أشار وزير الخارجية، وأضاف أن أي تصعيد من جانب إسرائيل سيكون له تأثيرات سلبية على المنطقة بأسرها.

واختتم "يوسف" بالتأكيد على أن إعلان مصر دعمها لجنوب إفريقيا في رفع دعوى قضائية بشأن الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين يُعد ردًا حاسمًا على الادعاءات الإسرائيلية بالتنسيق مع مصر، ويُظهر التزام مصر بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

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