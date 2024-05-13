الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

دون خسائر فى لأرواح... انهيار عقار بمنطقة كرموز بالإسكندرية

انهيار عقار بمنطقة
انهيار عقار بمنطقة كرموز بالإسكندرية

تستمر سلسلة انهيارات العقارات القديمة لتشهد منطقة كرموز منذ قليل انهيار عقار جديد، واحتجز عدد من ساكنى العقار بداخله.

وكشفت المعاينة الميدانية أن العقار قديم ومتهالك دون تسبب في أي وفيات أو إصابات، ولكن احتجز بداخله زوجين من ساكني العقار.

انهيار عقار بمنطقة كرموز بالإسكندرية

وتدخلت قولت الحماية الميدانية فور البلاغ، حيث تم إنقاذ سيدة من أسفل العقار، وجارٍ البحث عن زوجها تحت الأنقاض، إضافة إلى تهشم عدد من السيارات الموجودة أسفل العقار المنهار.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة كرموز يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار عقار بأحد الشوارع في نطاق قسم كرموز، غربي الإسكندرية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق في الواقعة.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة رفقة سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية، إلى محل البلاغ وتبين أن العقار قديم وتم استخراج سيدة على قيد الحياة وجارٍ البحث عن شخص آخر أسفل الانقاض.

txt

إصابة مواطنين إثر انهيار حائط منزلهم فى الفيوم

انهيار عقار بمنطقة كرموز بالإسكندرية
انهيار عقار بمنطقة كرموز بالإسكندرية
انهيار عقار بمنطقة كرموز بالإسكندرية
انهيار عقار بمنطقة كرموز بالإسكندرية
انهيار عقار كرموز الإسكندرية منطقة كرموز الاسكندرية بمنطقة كرموز

الأكثر قراءة

عاجل.. الأزهر يرحب بعزم مصر التدخل لدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيونى

عاجل.. هزيمة مقبولة من الزمالك أمام نهضة بركان وهدف واحد يكفى للتتويج بالكونفدرالية

بعد إبعاده عن وزارة الدفاع.. بوتين يعيّن شويجو فى منصب جديد

سيف الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية

مصرع طفل سقط من الطابق الثالث بالدقهلية

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب