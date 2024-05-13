دون خسائر فى لأرواح... انهيار عقار بمنطقة كرموز بالإسكندرية

تستمر سلسلة انهيارات العقارات القديمة لتشهد منطقة كرموز منذ قليل انهيار عقار جديد، واحتجز عدد من ساكنى العقار بداخله.

وكشفت المعاينة الميدانية أن العقار قديم ومتهالك دون تسبب في أي وفيات أو إصابات، ولكن احتجز بداخله زوجين من ساكني العقار.

انهيار عقار بمنطقة كرموز بالإسكندرية

وتدخلت قولت الحماية الميدانية فور البلاغ، حيث تم إنقاذ سيدة من أسفل العقار، وجارٍ البحث عن زوجها تحت الأنقاض، إضافة إلى تهشم عدد من السيارات الموجودة أسفل العقار المنهار.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة كرموز يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار عقار بأحد الشوارع في نطاق قسم كرموز، غربي الإسكندرية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق في الواقعة.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة رفقة سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية، إلى محل البلاغ وتبين أن العقار قديم وتم استخراج سيدة على قيد الحياة وجارٍ البحث عن شخص آخر أسفل الانقاض.

انهيار عقار بمنطقة كرموز بالإسكندرية