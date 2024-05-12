"سرايا القدس" تكشف عن نتائج العمليات العسكرية شرق جباليا

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن نتائج العمليات التي نفذها مقاتلوها في منطقة شرق جباليا، بعد عودتهم من نقاط القتال.

وقالت سرايا القدس في بيان: "شنَّ المقاتلون معارك عنيفة باستخدام الأسلحة الرشاشة وقذائف مضادة للدروع ضد جنود ومعدات العدو".

وقصفت سرايا القدس تجمعات وتموضعات عسكرية للعدو باستخدام قذائف الهاون، لافتة إلى استهداف تمركزات العدو في منطقة "مزايا" شرق معسكر جباليا بقذائف الهاون.

كما قصفت السرايا قوات العدو المتمركزة في محيط الإدارة المدنية باستخدام قذائف الهاون، ضمن جهود سرايا القدس للدفاع عن الأرض والمقدسات ومواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني -بحسب البيان-.