الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ما دلالات استقالة مسئول رفيع بمجلس الأمن القومى الإسرائيلى؟

مجلس الأمن
مجلس الأمن

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية بالقدس المحتلة، إن مجلس الأمن القومي صرح في بيان تعقيبًا على استقالة يورام حامو، مسئول رفيع المستوى بالمجلس بالقول إن هناك 10 نائبين يتناوبون للعمل على هذا المكان، وربما يكونون خلفا لـ"حامو" بعد استقالته.

وأضافت "أبوشمسية"، خلال رسالة على الهواء، أن هنالك خطة موضوعة سيتم عرضها على رئاسة الوزراء الإسرائيلية متمثلة بأن يكون هناك سيطرة للإدارة المدنية وإدارة الحكم العسكري في قطاع غزة ما بين 6 أشهر إلى عام، وأنه ستكون هناك شراكة إسرائيلية عربية لإدخال المساعدات الإنسانية والبدء في عمليات الإعمار.

وأشارت إلى أن الجانب الإسرائيلي أكد أن هناك رفضًا فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا حول هذه الخطة الموضوعة، خاصة مع استبعاد إسرائيل لوجود السلطة الوطنية الفلسطينية، ولربما هذا جوهر ولب الصراع، منذ اليوم الأول كانت هناك مطالبة من الإدارة الأمريكية للجانب الإسرائيلي بضرورة أن تكون هناك خطة موضوعة لليوم التالي للحرب.

مجلس الأمن القومي الإسرائيلي دانا أبو شمسية المساعدات الإنسانية الجانب الإسرائيلي القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية

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