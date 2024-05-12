مجيد بودن: عدم الامتثال لقرارات "العدل الدولية" جريمة جديدة لإسرائيل

علّق الدكتور مجيد بودن، أستاذ العلوم السياسية، على تطورات ما يحدث في ملف القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الوضع دائمًا قابل للاحتواء ويجب أن يكون كذلك.

وقال "بودن" في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" إن إسرائيل تتصرف الآن بشكل مخالف تمامًا ومناقض لما أمرت به محكمة العدل الدولية.

وأضاف أن إسرائيل ارتكبت جريمة أخرى وهي عدم الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، متابعًا: "يجب أن تلتزم إسرائيل بقرارات محكمة العدل الدولية وتكف عن الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني".

كما أشار إلى أن جنوب إفريقيا ومصر والعديد من الدول تريد الن من محكمة العدل الدولية أن تصدر تذكيرًا بالقرارات السابقة التي أصدرتها باتخاذ بعض التدابير.