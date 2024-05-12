الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس اثنين من العناصر الإجرامية بتهمة حيازة الحشيش والآيس

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة حبس اثنين من العناصر الإجرامية بتهمة حيازة الحشيش والآيس بملايين الجنيهات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبطت 2 من العناصر الإجرامية بنطاق محافظتى "الإسكندرية، أسيوط" وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بحوالى 2.850 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، ومديريتى أمن (الإسكندرية، أسيوط) قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبط (عاطل، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزته (16.5 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

كما تم ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة الفتح ببأسيوط، وبحوزته (3.5 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – فرد خرطوش – عدد من الطلقات – ميزان حساس).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(2.850 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.

النيابة العامة حبس العناصر الإجرامية مخدرى الحشيش الايس

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