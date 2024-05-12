الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الخارجية: التهجير القسرى للفلسطينيين خطر كبير.. ومصر حذرت منه

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

أكد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الاجتياح الإسرائيلي لرفح الفلسطينية كارثة إنسانية محققة.

وقال السفير أحمد أبوزيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ما تقوم به إسرائيل في غزة جريمة إبادة جماعية، لافتًا إلى أن تنفيذ عمليات عسكرية في رفح خطر كبير على المدنيين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن مصر حذرت أكثر من مرة برفضها التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدًا أن مصر تعمل بكل جهد للحيلولة دون تهجير الفلسطينيين قسريًا.

وأضاف أن مصر تعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، مشددًا على أنه لا بد من ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة والتوقف عن سياسات التجويع.

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