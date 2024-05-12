الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أحمد موسى: إسرائيل لا تجرؤ تهديد أمن وسلامة مصر

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى أن محور فيلاديلفيا يعد منطقة عازلة بين مصر وإسرائيل، محدد فيها دخول قوات أو معدات من عدمه، معلقا: حدودنا مع إسرائيل تصل لأكثر من 62 ألف كم، وإسرائيل لم تدخل أي حدود مصرية حتى اليوم.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، عبر قناة “صدى البلد”: “إسرائيل لا تجرؤ تهديد أمن وسلامة مصر، وتم تعديل على المنطقة ج الحدودية من الناحية الأمنية لتتواجد القوات المصرية بهذ المنطقة، وهي منطقة كانت تحتوي على عدد محدود من القوات قبل التعديل في 2021”.

وواصل أحمد موسى: “مصر لديها كل الإمكانات التي تحافظ على أمنها القومي وسلامة جيشها وشعبها، ومعبر رفح الفلسطيني محتل من قبل الإسرائيليين وهو أمر مرفوض، والأمريكان غير قادرة على الحديث في هذا الشأن لأنه جزء من الاتفاق”.

وتابع: “143 دولة صوتت للاعتراف بفلسطين لتكون مراقب في الأمم المتحدة و9 دول لم تعترف بها، خلال جلسة الجمعة الماضية، ولكن المندوب الأمريكي سيستخدم حق الفيتو في مجلس الأمن؛ لعدم رغبة البيت الأبيض في إقامة دولة فلسطينية”.

واستكمل الإعلامي أحمد موسى: “قطع مندوب دولة الاحتلال لورقة الاعتراف بدولة فلسطين انتهاك للقوانين، ولكن أمريكا هي الدولة التي تحمي الاحتلال بجانب الدول الغربية وخاصة دول حلف الناتو”.
 

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